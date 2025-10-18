START PROIECT – un pas important la Ardud pentru modernizarea iluminatului public!

👉🏻 Săptămâna viitoare va începe execuția pentru unul dintre proiectele importante pentru comunitatea noastră: creșterea #eficienței #energetice a infrastructurii de iluminat public în localitățile Ardud, Mădăras, Gerăușa și Sărătura prin înlocuirea infrastructurii actuale cu lămpi LED pentru fiecare stradă și stâlp.

🔹 Prin acest proiect, rețeaua de iluminat public va fi modernizată semnificativ, ceea ce va conduce la:

#

• reducerea consumului de energie,

• îmbunătățirea calității iluminatului stradal,

• creșterea siguranței cetățenilor,

• protejarea mediului printr-un consum mai eficient.

💡 Proiectul este finanțat prin #Administrația #Fondului pentru #Mediu!

👷‍♂️ Executantul lucrărilor și-a organizat materialele necesare, le-a transportat și depozitat pe raza UAT-ului, urmând ca lucrările efective să înceapă săptămâna viitoare cu localitatea Mădăras.

✅ Este un pas important pentru modernizarea infrastructurii locale și pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul nostru.

#Ardud #Modern #IluminatPublic