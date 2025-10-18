More

    START PROIECT – un pas important la Ardud pentru modernizarea iluminatului public!

     

    👉🏻 Săptămâna viitoare va începe execuția pentru unul dintre proiectele importante pentru comunitatea noastră: creșterea #eficienței #energetice a infrastructurii de iluminat public în localitățile Ardud, Mădăras, Gerăușa și Sărătura prin înlocuirea infrastructurii actuale cu lămpi LED pentru fiecare stradă și stâlp.

    🔹 Prin acest proiect, rețeaua de iluminat public va fi modernizată semnificativ, ceea ce va conduce la:
    • reducerea consumului de energie,
    • îmbunătățirea calității iluminatului stradal,
    • creșterea siguranței cetățenilor,
    • protejarea mediului printr-un consum mai eficient.

    💡 Proiectul este finanțat prin #Administrația #Fondului pentru #Mediu!

    👷‍♂️ Executantul lucrărilor și-a organizat materialele necesare, le-a transportat și depozitat pe raza UAT-ului, urmând ca lucrările efective să înceapă săptămâna viitoare cu localitatea Mădăras.

    ✅ Este un pas important pentru modernizarea infrastructurii locale și pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul nostru.

    #Ardud #Modern #IluminatPublic

