SURPRIZĂ. Elevii din Negrești-Oaș, în vizită la Nord Vest TV: o dimineață de neuitat în lumea televiziunii

Peste 50 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Negrești-Oaș au descoperit culisele unei emisiuni TV și au fost întâmpinați cu emoție și căldură de gazda Aurica Flonta

„Săptămâna verde” s-a încheiat cu o experiență specială pentru elevii claselor a III-a B și a IV-a A de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Negrești-Oaș, care au pășit pentru prima dată într-un studio de televiziune.

Copiii, însoțiți de cadrele didactice învt. Deiciuc Mihaela și învt. Fedorca Paula Manuela, dar și de câțiva părinți, au fost oaspeții Nord Vest TV, unde au descoperit magia din spatele camerelor și energia din fața reflectoarelor.

Curiozitate, emoție și visuri în direct

Cei mici au participat la realizarea emisiunii „Dimineți populare”, unde au fost întâmpinați de gazda programului, Aurica Flonta.

În platou, copiii au aflat ce înseamnă o transmisiune live, cum se realizează o știre și cum se construiește o emisiune de divertisment. Fascinați de camerele de filmat, microfoane și decor, elevii și-au împărtășit visele, pasiunile și chiar gândurile pentru cei dragi aflați departe.

„Unii copii au întrebat cu emoție dacă emisiunea se vede și în străinătate, dorind ca tatăl sau verișorii plecați să îi poată urmări”, au povestit cadrele didactice.

O întâlnire plină de căldură și promisiunea unei revederi

Aurica Flonta, gazda emisiunii, a primit vizitatorii cu dulciuri, zâmbete și îmbrățișări, mărturisind că a fost profund emoționată de entuziasmul copiilor.

„E uimitor să vezi atâta curiozitate sinceră și bucurie într-un platou de televiziune. M-au făcut să retrăiesc primele mele emoții din acest domeniu”, a spus realizatoarea.

La final, Aurica Flonta le-a promis elevilor că va merge în curând în vizită la școala din Negrești-Oaș, pentru a continua povestea prieteniei începute în lumina reflectoarelor.

Un moment de învățare și inspirație

Vizita elevilor a fost un prilej de descoperire și dialog între generații – un exercițiu de curiozitate, comunicare și inspirație.

„Săptămâna verde” s-a transformat astfel într-o lecție despre visuri, echipă și pasiune, trăită chiar în inima unei redacții de televiziune.