TINERET Satu Mare, parte din rețeaua regională pentru tineri „Active Youth”

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, vicepreședintele Consiliului Județean, Roxana Petca, și directorul AJOFM Satu Mare, Simona Derșidan, au reprezentat județul la lansarea programului dedicat tinerilor din Regiunea de Nord-Vest

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a participat joi la evenimentul de lansare a proiectului „Active Youth în Regiunea de Nord-Vest – Rețea Integrată pentru Tineri”, desfășurat la Cluj-Napoca, un program amplu dedicat sprijinirii tinerilor în integrarea pe piața muncii și formării competențelor profesionale necesare pentru o carieră de succes.

Din delegația sătmăreană au făcut parte și Simona Derșidan, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, și Adrian Micle, președintele Organizației Municipale PSD Satu Mare, ambii implicați activ, alături de cei doi mai sus menționați, în inițiativele care vizează creșterea gradului de ocupare și reducerea șomajului în rândul tinerilor.

Sprijin concret pentru tineri și integrarea pe piața muncii

Proiectul, în valoare de aproape 10 milioane de lei, își propune să ofere tinerilor din întreaga regiune consiliere profesională, formare calificată, stagii de practică și oportunități de implicare comunitară.

Tineretul – viitorul pe care îl construim astăzi

Deputatul Mircea Govor a subliniat importanța parteneriatelor între mediul public și cel privat, evidențiind faptul că astfel de programe pot oferi tinerilor nu doar locuri de muncă, ci și încrederea că viitorul poate fi construit acasă, în județul Satu Mare.

”Am avut bucuria de a participa, alături de colegii mei din Partidul Social Democrat – europarlamentarul Vasile Dîncu, deputații Remus Lăpușan și Răzvan-Iulian Ciortea, colega mea Roxana Petca, vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, și Adrian Micle, președintele Organizației Municipale PSD Satu Mare – la lansarea proiectului „Active Youth în Regiunea de Nord-Vest – Rețea Integrată pentru Tineri”, o inițiativă de anvergură coordonată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivul acestui proiect este unul strategic: sprijinirea tinerilor în integrarea pe piața muncii, în special a celor din categoria NEETs, prin crearea unei rețele dedicate dezvoltării lor profesionale, consolidarea competențelor și facilitarea accesului la locuri de muncă stabile și bine plătite.

Am salutat această inițiativă, subliniind în intervenția mea importanța investițiilor în viitorul tinerilor – o temă care trebuie să rămână prioritară pentru România. Tinerii au nevoie de șanse reale de afirmare, de programe concrete care să le ofere motive să rămână în țară după finalizarea studiilor, să își construiască aici cariera și familia.

M-am bucurat să îl regăsesc printre partenerii proiectului pe profesorul universitar Adrian Petrușel, un sătmărean care conduce cu prestigiu cea mai importantă universitate din Transilvania – Universitatea Babeș-Bolyai.

Felicitări doamnei Simona Dersidan pentru implicarea activă și pentru munca depusă în realizarea acestui proiect de referință. Totodată, adresez aprecieri domnului Florin-Irinel Cotoșman, președintele ANOFM, pentru susținerea acestor inițiative menite să conecteze educația cu piața muncii.

Ne bucurăm că AJOFM Satu Mare este partener într-un demers de asemenea importanță.

Astfel de proiecte aduc soluții reale pentru generațiile care vin.

Investiția în tineri este garanția unei Românii moderne, competitive și demne”, a spus Mircea Govor.

La rândul său, Simona Derșidan, directorul AJOFM Satu Mare, a evidențiat rolul esențial al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în derularea acestor programe: „Este o șansă reală pentru tineri să-și valorifice competențele, să fie consiliați și sprijiniți concret în primii pași ai carierei.”

Oportunități pentru tinerii sătmăreni

„Având în vedere că mulți tineri sătmăreni își continuă studiile la Cluj-Napoca, consider că acest proiect le oferă o oportunitate reală de dezvoltare și de conectare cu viitorul lor profesional”, a declarat vicepreședintele Roxana Petca, subliniind angajamentul administrației județene pentru tinerii aflați la început de drum.

Parteneriat regional solid pentru viitorul tinerilor

Proiectul este implementat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai și cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă din Satu Mare și Bistrița-Năsăud.

Prin implicarea activă a reprezentanților județului Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest își consolidează rețeaua integrată de sprijin pentru tineri, punând accent pe formare, mobilitate profesională și colaborare interinstituțională — pași concreți spre un viitor sustenabil pentru noua generație.