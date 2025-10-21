TRADIȚIE. Chilia – 655 de ani de la prima atestare documentară

Eveniment aniversar de amploare anunțat de primarul comunei Homoroade, Ardelean Simion – la sărbătoare va fi prezent și ministrul Educației, Daniel David

Comuna Homoroade îmbracă haine de sărbătoare! Primarul Ardelean Simion a anunțat un eveniment deosebit, dedicat împlinirii a 655 de ani de la prima atestare documentară a localității Chilia, unul dintre satele cu tradiție din Țara Codrului.

Lansări de carte la „Casa muzeu” din Chilia

Manifestarea va avea loc vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 13:00, la „Casa muzeu” din Chilia, loc emblematic al comunității. Cu această ocazie, vor fi lansate două volume istorice dedicate trecutului satului și oamenilor care au contribuit la păstrarea identității locale.

În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, evenimentul se va desfășura la Căminul Cultural din Chilia, pentru ca toți cei interesați să poată participa în cele mai bune condiții.

Prezență de înalt nivel: ministrul Educației, prof. univ. dr. psih. Daniel David

La sărbătoarea satului va participa și ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, un gest de recunoaștere a importanței culturale și educaționale a evenimentului. Prezența sa conferă evenimentului o notă de prestigiu și aduce în prim-plan ideea că educația, cultura și istoria locală merg mână în mână.

Parteneriate academice și culturale

Evenimentul este organizat în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Muzeul Județean Satu Mare, instituții care sprijină eforturile comunităților rurale de a-și valorifica patrimoniul istoric și cultural.

Prin această inițiativă, Primăria Comunei Homoroade confirmă încă o dată angajamentul de a păstra vie memoria locurilor și de a promova valorile care definesc identitatea Țării Codrului.