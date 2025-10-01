TRADIȚIE. „Claca pă Danț”, sărbătoare a hărniciei, a jocului și a comunității la Mădăras

Evenimentul de încheiere al Conferinței Naționale de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru” readuce la viață o tradiție autentică a satului românesc

Șura gospodarului Ghiță Săvianu din Mădăras se va transforma într-un spațiu al bucuriei, al cântecului și al tradițiilor vii, odată cu desfășurarea celei de-a IV-a ediții a evenimentului „Claca pă Danț”. Manifestarea are loc în cadrul Conferinței Naționale de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru”, desfășurată la Ardud între 3–5 octombrie 2025, și reconstituie un obicei de odinioară al satului românesc: claca, în care munca, jocul și ospățul se împleteau firesc.

O tradiție reînviată la Mădăras

„Claca pă Danț” readuce în actualitate atmosfera satului de altădată, când gazda clăcii chema feciorii și fetele la lucru, răsplătindu-le efortul cu muzică, dans și petrecere în șură. Acest ritual, cândva firesc în viața comunităților rurale, devine astăzi un moment de patrimoniu viu, care întărește identitatea culturală și spiritul de apartenență.

Alai, muzică și artiști îndrăgiți

Evenimentul va debuta duminică, 5 octombrie, la ora 12.00, cu un alai pornind de la Biserica Ortodoxă „Sfinții Mihail și Gavril” din Mădăras, spre șura lui Ghiță Săvianu, unde, de la ora 13.00, tradiția va fi adusă la viață prin muzică, dans și voie bună.

Programul artistic îi va aduce pe scenă pe:

Atelierul de Joc Popular din Sălaj

Taraful „Ceatăra” din Carei

Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud

Romina Sîrbe, Ana Holdiș-Pop și mulți alți artiști îndrăgiți.

O conferință încheiată în sărbătoare

Conferința Națională „Lumea Ca-n Codru” (3–5 octombrie), organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, în parteneriat cu Primăria Ardud, Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” și CJCPCT Satu Mare, se va încheia astfel printr-o sărbătoare a comunității și a tradiției.

„Tradiția este sufletul satului românesc” – mesajul familiei Săvianu

Gazdele acestui eveniment, familia Săvianu, au transmis tuturor un mesaj emoționant:

„Tradiția este sufletul satului românesc, puntea care leagă trecutul de prezent și ne adună pe toți în jurul bucuriei de a fi împreună.

Cu acest gând, avem marea onoare și bucurie ca și în acest an să fim gazdele «Clăcii pă Danț», eveniment de suflet al comunității noastre, organizat în cadrul Conferinței Naționale de Etnografie și Folclor «Lumea Ca-n Codru».

Ca în fiecare ediție, vă invităm să fim din nou împreună la această sărbătoare a jocului, cântecului și a bucuriei românești. Vom reînvia claca de altădată cu alai, muzică, artiști îndrăgiți și voie bună, așa cum numai la Codru se poate!

Mulțumim din suflet tuturor partenerilor și sponsorilor care fac posibilă această sărbătoare a tradiției și a comunității noastre.

Vă așteptăm cu drag să fiți parte din povestea noastră, pentru ca tradiția să rămână vie și să ne aducă mereu împreună!”

Partenerii ediției 2025

Evenimentul este realizat cu sprijinul unor importante instituții culturale și educaționale: