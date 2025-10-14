Trafic indisciplinat în Sătmar. 13 permise suependate

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 13 octombrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 14.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 50.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 13 conducători de autoturisme, fiind reținute și 7 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.