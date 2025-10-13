TRAGEDIE. ACCIDENT MORTAL. Un sătmărean a murit după ce a pierdut controlul volanului

Weekend cu mai multe accidente rutiere în județul Satu Mare. Polițiștii atrag atenția asupra vitezei neadaptate

Un bărbat de 63 de ani din localitatea Tiream și-a pierdut viața vineri seara, 10 octombrie, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod, pe Drumul Național 1F, între localitățile Ghenci și Căuaș. Tragedia s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

În ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare, conducătorul auto a decedat la spital, la câteva ore după accident.

Coliziune în lanț pe bulevardul Octavian Goga

Primul eveniment al zilei a avut loc vineri, 10 octombrie, în jurul orei 15:12, pe bulevardul Octavian Goga din municipiul Satu Mare.

Potrivit primelor verificări, un bărbat de 36 de ani, aflat la volanul unui autobuz de transport persoane, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de o autoutilitară condusă de un bărbat de 47 de ani, intrând în coliziune cu aceasta. În urma impactului, autoutilitara a fost proiectată în alte două autoturisme aflate în coloană.

Două femei – una de 45 de ani și alta de 62 de ani – au fost rănite și transportate la spital. Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Două persoane rănite între Ciuperceni și Botiz

Tot vineri, la ora 19:49, un alt accident rutier s-a produs pe DN19, între localitățile Ciuperceni și Botiz.

Un șofer de 37 de ani din județul Maramureș, încercând să evite impactul cu autoturismul din fața sa, ar fi pătruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani, din Tur.

Două pasagere, în vârstă de 28 și 45 de ani, au fost rănite și transportate la spital. Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative pentru ambii conducători auto.

Biciclist acroșat la Odoreu

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 14:46, un tânăr de 21 de ani din Odoreu nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP” și a acroșat un biciclist de 35 de ani care circula regulamentar.

Victima a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital. Testările etilotest efectuate ambilor participanți la trafic au indicat rezultate negative.

Coliziune în sensul giratoriu de pe bulevardul Henri Coandă

Tot sâmbătă, în jurul orei 19:30, un tânăr de 22 de ani, din Odoreu, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-un sens giratoriu de pe bulevardul Henri Coandă, pierzând controlul direcției și lovind un autoturism oprit la indicatorul „Cedează trecerea”.

Un pasager, de aceeași vârstă, a fost rănit și transportat la spital. Și în acest caz, conducătorii auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare continuă cercetările în toate cazurile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs evenimentele rutiere.