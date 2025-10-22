Un elev eminescian, printre tinerii europeni prezenți la sesiunea EYP, de la Brașov

Spirit european, implicare și inițiativă civică – acestea sunt valorile pe care elevul Rafael Gardos, din clasa a XII-a B, le-a reprezentat la sesiunea EYP – Rebuild Ukraine Ambassadors de la Brașov. În perioada 9–12 octombrie 2025, elevul Rafael Gardos, din clasa a XII-a B a Colegiului Național „Mihai Eminescu” , a reprezentat, în urma aplicației selectate, instituția noastră în cadrul sesiunii de ambasadori ai tinerilor, organizată la Brașov, sub egida European Youth Parliament (EYP), în cadrul programului Rebuild Ukraine Ambassadors.Pe parcursul sesiunii, Rafael a avut ocazia să colaboreze cu tineri din 12 state europene, să participe la dezbateri, ateliere și întâlniri cu experți în diferite domenii, explorând teme actuale legate de reconstrucția și dezvoltarea sustenabilă a Ucrainei și de implicarea civică a tinerilor în Europa contemporană. Rafael a fost singurul tânăr selectat din România ca “ambasador” al Ucrainei, în acest proiect. Rafael afirmă că: “Am ales să mă implic in acest proiect, din dorința de a trece de la empatie la acțiune. În propria viziune pentru o nouă Ucraina, îmi propun ca tinerii cu dizabilități să fie integrați direct în procesul de policymaking, nu doar ca beneficiari, ci ca participanți activi la definirea viitorului țării.”Însă munca nu se termină aici, mandatul de tânăr ambasador durează un an, de-a lungul căruia, tânărul eminescian va participa la conferințe de susținere a soluțiilor, la diverse evenimente europene de tineret. Așteptăm cu nerăbdare soluțiile găsite, care vor fi publicate intr-un studiu, la începutul noului an, pe site-ul oficial: https://eyp.org/what-we-do/projects-and-activities/rebuild-ukraine-ambassadors/Prin seriozitate, implicare și spirit de echipă, Rafael a probat competențe bine consolidate și o gândire critică matură, contribuind activ la formularea de propuneri și soluții. Participarea sa la acest program confirmă încă o dată preocuparea elevilor colegiului nostru pentru valori europene, dialog intercultural și responsabilitate civică, interesul evident de a căuta soluții pentru probleme marcante ale lumii contemporane. Îl felicităm pentru reușită și îi dorim mult succes în continuare în activitățile sale academice și extracurriculare!