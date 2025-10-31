Un nou curs la Spitalul Județean „Resuscitarea și ventilația mecanică a nou-născutului prematur și la termen”

Astăzi, în sala de ședințe a Unității de Primire Urgențe, personalul medical din Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, secția Neonatologie, alături de asistentele și moașele din secția Obstetrică, precum și cadre medicale din spitalele Carei și Negrești-Oaș, au participat la cursul intitulat „Resuscitarea și ventilația mecanică a nou-născutului prematur și la termen”.

Lectorul cursului a fost dr. Ioana Roșca, medic primar neonatologie, specialist pediatrie și șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa medicului șef al secției Neonatologie, dr. Roxana Varga, și s-a desfășurat cu sprijinul Asociației Prematurilor București, căreia îi mulțumim pentru deschidere și implicare.

Cursul a cuprins atât o parte teoretică, axată pe cele mai noi protocoale de reanimare și ventilație a nou-născutului prematur și la termen, cât și exerciții practice.

Întreaga echipă a maternității noastre a participat cu multă bucurie la acest curs, alături de colegele din cele două maternități de nivel I din județ, demonstrând încă o dată profesionalismul și dedicarea pentru această profesie, precum și dorința continuă de perfecționare în slujba sănătății nou-născutului și a familiei sale.

👩‍⚕️👶