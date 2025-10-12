Un permis de conducere reținut și amenzi în valoare de peste 8.000 de lei

Continuă acțiunile săptămânale ale polițiștii de frontieră sătmăreni desfășurate în cooperare cu structurile de ordine și siguranță publică din județul Satu Mare. Activitățile organizate pe căile de comunicație care fac legătura cu statul maghiar și verificarea respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier – conform atribuțiilor conferite de lege – rămân măsuri menite a veghea la siguranța națională și la menținere ordinii și liniștii publice în zona de competență.

Două acțiuni au fost desfășurate, zilele trecute, în județul Satu Mare, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare de către structurile de siguranță și ordine publică în zona de frontieră. Rămân ca principale obiective prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, combaterea evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică.

Acțiunile au avut loc pe comunicațiile Satu Mare-Petea, respectiv Carei-Urziceni, în proximitatea fostelor puncte de trecere a frontierei, inclusiv pe căile de comunicații care duc spre fostele puncte temporare de la frontiera cu Ungaria.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IJP Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare. Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Cu ajutorul aplicației eDAC, echipele de control au verificat 650 de persoane și 380 de mijloace de transport. Nerespectarea legislației în vigoare de către participanții la traficul transfrontalier a atras sancțiuni, fiind aplicate opt avertismente și șase amenzi contravenționale. Valoarea sancțiunilor contravenționale a fost de aproximativ 8.200 lei, a fost ridicat un certificat de înmatriculare auto și au fost reținute două cărți de identitate auto, dar și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Totodată, din cele șapte testări pentru consum de alcool efectuate în rândul conducătorilor auto, într-un caz rezultatul a fost pozitiv, permisul de conducere al șoferului fiind reținut.

Combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare vor rămâne și în continuare principalele obiective ale structurilor sătmărene cu atribuții pe siguranță și ordine publică.