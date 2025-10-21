VIDEO/FOTO, TRAGEDIE Accident mortal la Viile Apei – un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața după ce mașina s-a răsturnat într-un șanț cu apă

Intervenție extrem de dificilă pentru pompierii sătmăreni, care au acționat în condiții periculoase pentru a extrage victima din autoturismul avariat

Intervenție de noapte în condiții dramatice

În seara zilei de 20 octombrie, în jurul orei 22:00, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au fost alertate pentru a interveni la un accident rutier grav produs în localitatea Viile Apei.

La fața locului, pompierii au descoperit un autoturism răsturnat pe plafon într-un șanț cu apă, într-o zonă greu accesibilă, care a îngreunat considerabil operațiunea de salvare.

Tânărul, prins sub mașină – o luptă contracronometru

În interiorul autoturismului a fost identificat un tânăr de 23 de ani, de sex masculin, încarcerat în urma impactului. Din păcate, echipajele medicale au constatat că victima era deja decedată, aflată sub vehiculul răsturnat.

Intervenția a fost una deosebit de complexă, desfășurată în spațiu limitat, cu risc crescut pentru salvatori. Pompierii sătmăreni au acționat cu profesionalism și hotărâre, folosind echipamentele de descarcerare grea, pentru a reuși extragerea tânărului din mașina distrusă.

Forțe importante mobilizate la fața locului

Pentru gestionarea situației, ISU „Someș” Satu Mare a mobilizat un efectiv impresionant:

14 pompieri ;

o autospecială de stingere cu apă și spumă ;

două autospeciale de descarcerare , inclusiv Descarcerarea grea de la Detașamentul Satu Mare, sosită ulterior;

un echipaj de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o ambulanță SAJ Maramureș.

În ciuda eforturilor susținute, viața tânărului nu a mai putut fi salvată.

Cercetări în desfășurare

Poliția și experții criminaliști au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte ale tragediei. Potrivit primelor informații, este posibil ca viteza neadaptată sau condițiile de drum să fi contribuit la pierderea controlului asupra vehiculului.