Ziua Armatei Române, sărbătorită la Seghedin (Szeged)

Pentru a marca Ziua Armatei Române, sărbătorită în fiecare an la 25 Octombrie, Consulatul General al României la Seghedin (Szeged) a organizat un eveniment amplu, care a cuprins o slujbă religioasă, depuneri de coroane de flori, precum și o manifestare de diplomație publică, la sediul misiunii.

În prima aparte a a manifestărilor, la Cimitirul Central din Seghedin (Szeged), a avut loc o ceremonie religioasă arhierească, celebrată de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, ierarhul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria; pr. Florin Olteanu, protopop de Gyula; pr. Aurel Becan, protopop de Seghedin; pr. Vasile Pop, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului și arhidiaconul Emanuel Văduva.

Au depus coroane Florin Vasiloni, consulul general român de la Szeged şi reprezentanţii instituţiilor participante. Ceremonia a început prin intonarea imnurilor Ungariei, României și Uniunii Europene, urmate de discursul consulului general Florin Trandafir Vasiloni, care a vorbit despre Armata română ca pilon a stabilității României, a omagiat jertfa soldaţilor români pentru apărarea Patriei și dar și pentru eliberarea Ungariei, aducând totodată mulțumiri autorităților locale pentru grija arătată față de Monumentul Eroilor Români.*

La manifestări au luat parte delegații ai asociațiilor de rezerviști; Asociația Cultului Eroilor ”Ziridava” din Aras și Asociația Militară, de Prietenie, în Rezerva și Retragere din Seghedin, alături de membri de seamă ai comunității românești din Seghedin, precum și oaspeți din România. Au participat Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU); Agota Szentannai, responsabil a Filialei Seghedin a Institutului Cultural Român din Budapesta; Alina Pădurean, decanul Facultății de Științe Umaniste a Universității ”Aurel Vlaicu” Arad (UAV); pr. Vasile Pop, reprezentant al Universității de Vest „Vasile Goldișʼʼ, ș.a.

Monumentul Ostașilor Români de la Cimitirul Central din Seghedin a fost ridicat în anul 1950, întru pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri, luptând pentru eliberarea Ungariei, în cel de-al Doilea Război Mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument.

În aceeași zi, în continuarea programului, la sediul Consulatului General al României la Seghedin a avut loc o masa de lucru, cu dezbateri, la care au participat toţi cei invitaţi, în cadrul căreia s-au prezentat pe lângă bucate tradiționale românești, “Pita de Pecica” și s-au degustat vinuri românești. Cu această ocazie, prof. Gheorghe Petruşan, fost şef al Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie “Juhász Gyula”, de la Universitatea din Seghedin, a susţinut o prelegere despre comunitatea istorică românească din Ungaria.

Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Szeged, a participat, la invitaţia Ambasadei Românei la Budapesta și la un ceremonial militar desfășurat în Cimitirul Central din Budapesta, în data de 20 octombrie 2025.

Ziua Armatei Române; 23 oct. 2025

Prea Sfinția Voastră, Stimați invitați,

Ne aflăm astăzi, ca de fiecare dată în preajma Zilei Armatei Române, la Monumentul Ostașilor Români situat în Cimitirul Central din Seghedin. Acest monument a fost ridicat în anul 1950, întru pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri, luptând pentru eliberarea Ungariei, în cel de-al Doilea Război Mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument.

Onorăm astăzi Armata României, principalul pilon al sistemului național de apărare, care garantează suveranitatea, independența și unitatea statului, precum și integritatea teritorială a țării și democrația constituțională.

Pentru îndeplinirea acestui rol fundamental și pentru întreaga activitate desfășurată în slujba țării, suntem profund recunoscători militarilor noștri activi, în rezervă și în retragere, precum și personalului civil din cadrul Armatei României. Dedicăm această zi și ostașilor noștri care au plătit prețul suprem pe câmpul de luptă, pentru ca România să se dezvolte și să devină statul democratic, respectat în Europa și în lume, așa cum este astăzi.

Totodată, gândurile noastre de prețuire și recunoștință se îndreaptă către veteranii de război, care au luptat pentru România în cele două conflagrații mondiale, precum și către militarii noștri care și-au îndeplinit cu succes misiunile în teatrele de operații, alături de aliați și parteneri.

Traversăm vremuri dificile, marcate de provocări multiple, de războiul de lângă granițele noastre, care sporește instabilitatea și impredictibilitatea evoluțiilor de securitate la nivel regional, european și global.

În fața acestor provocări, rămânem vigilenți și continuăm eforturile naționale conjugate și cooperarea strânsă cu Aliații pentru a consolida pe mai departe postura de descurajare și apărare a NATO în regiunea Mării Negre, care reprezintă o zonă de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică.

România este astăzi o țară sigură și un pilon de stabilitate în Estul Europei, iar cetățenii români beneficiază de cele mai solide garanții de securitate din istoria noastră.Armata României este respectată și apreciată în mediul internațional pentru modul în care își îndeplinește misiunile încredințate, atât în țară, cât și în cadrul ONU, al NATO și al Uniunii Europene.