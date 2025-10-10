Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc la Szeged

Consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni, a subliniat în discursul său că manifestarea de marcare a Zilei Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc la Szeged este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care urmărește promovarea țării noastre ca destinație turistică. Această sărbătoare este pentru români un prilej de a ne aduna împreună, un prilej de afirmare a identității. Gastronomia fiecărui popor este o parte importantă a culturii sale. Poporul român este ospitalier din fire, oferind cu mare bucurie tot ce are mai de preț. Producătorii de produse tradiționale și vin din România, fac cunoscut bunul nume al țării noastre, cu grijă, onoare și demnitate. Orașul Lipova și județul Arad sunt destinații turistice accesibile pentru locuitorii din Szeged și împrejurimi.