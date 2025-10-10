Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc la Szeged

Consulatul General al României la Szeged a organizat, în data de 9 octombrie 2025, la Szeged, în premieră, o amplă manifestare de diplomație publică și promovare economică, care a marcat Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc. Manifestarea, sprijinită de Primăria orașului Lipova și Autoguvernarea Românească din Szeged, a cuprins discursuri, un bogat program cultural, cu cântece și dansuri tradiționale românești, prezentat de Ansamblul ”Datina Lipovană”, precum și o expoziție gastronomică românească, însoțită de prezentare de vinuri din Podgoria Lipova, cei peste 100 de invitați putând servi mâncăruri românești și degusta vinuri și alte băuturi fabricate în România.
Consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni, a subliniat în discursul său că manifestarea de marcare a Zilei Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc la Szeged este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care urmărește promovarea țării noastre ca destinație turistică. Această sărbătoare este pentru români un prilej de a ne aduna împreună, un prilej de afirmare a identității. Gastronomia fiecărui popor este o parte importantă a culturii sale. Poporul român este ospitalier din fire, oferind cu mare bucurie tot ce are mai de preț. Producătorii de produse tradiționale și vin din România, fac cunoscut bunul nume al țării noastre, cu grijă, onoare și demnitate. Orașul Lipova și județul Arad sunt destinații turistice accesibile pentru locuitorii din Szeged și împrejurimi.
La eveniment a luat parte și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu alți clerici din cadrul acestei Episcopii. Ierarhul, născut la Lipova, a adresat un cuvânt de binecuvântare, menționând atât legăturile istorice care au avut loc între românii din Ungaria și cei din părțile Lipovei, prin Mitropolitul Sofronie al cetăților Lipova și Giula, consemnat în istoria Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1651, cât și prin originea predecesorului său, a PS Sofronie, episcopal Oradiei.
Un cuvânt de salut a adresat și primarul Lipovei, Florin Pera, care a condus o delegație importantă a orașului, a prezentat principalele atracții turistice ale orașului (Basilica ”Maria Radna”; Cetatea Șoimoș; fosta Cadedrală Episcopală ”Adormirea Maicii Domnului”; Bazarul Turcesc, construit în secolul al XVI-lea, ș.a.), oportunitățile economice ale urbei cât și pe câțiva dintre producătorii de produse de consum. Orașul Lipova este interesat de derularea de proiecte transfrontaliere cu parteneri din Ungaria.
Gheorghe Petrușan, președintele Autoguvernării Românești din Szeged a vorbit despre importanța, dar și dificultățile menținerii identității naționale, dincolo de hotare și departe de centrul spiritual și cultural al României și a oferit un dar Primăriei Lipova, constțnd într-un pachet de cărți de autor.
S-au prezentat publicului producători de vinuri, ape minerale, brânzeturi și lactate, dulciuri, sucuri și gemuri naturale, panificație, produce apicole, plante medicinale, etc.
Participanții au putut gusta, pe lângă vinurile românești, mâncăruri tradiționale, unele gătite la fața locului: balmoș; mămăligă cu smânatână și brânză de burduf, cârnați tradiționali, gem de ardei iute, etc.
La manifestarea ce s-a desfășurat în restaurantul administrat de Lucian Doroiman, membru al comunității românești din Ungaria, originar din Timișoara, au participat, pe lângă cei menționați, reprezentanți ai autoităților locale din Ungaria, diplomați, reprezentanți ai mediului economic, al mediului universitar, din Ungaria și România, reprezentanți de seamă ai comunității românești din Ungaria, întreprinzători români și ungari, dornici să descopere noi oportunități economice și să dezvolte noi schimburi comerciale. Au fost prezenţi Janos Takacs, președintele Cercului de Afaceri Româno-Ungar; reprezentanți ai primăriilor Szeged și Hodmezovasarhely; Agota Szentannai, responsabilul Filialei Szeged a Institutului Cultural Român din Budapesta; dr. Katalin Nagy, cónsul onorific al Columbiei la Szeged; Torok Gyorgy, consul onorific al Bosniei-Herţegovina la Szeged; Zoltan Hosso, consul onorific al Turciei la Szeged; Florin Tripa, consilier județean Arad; Alina Pădurean, decanul Facultății de Științe Umaniste din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” Arad; Radu Stoian, reprezentant al Universității de Vest ”Vasile Goldiș” Arad, ș.a.
Manifestarea a fost un eveniment de succes, publicul bucurându-se de gastronomía și vinurile românești, de momentele culturale, iar cei interesați au avut ocazia să cunoască noi potențiali parteneri de afaceri.
Florin Vasiloni, consul general al României la Szeged
Discurs cu ocazia Zilei Naționale a Gastronomiei și a Vinului Românesc;
Szeged, 9 octombrie 2025
,,Stimați invitați,
Prima duminică din octombrie marchează Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Legile care instituie Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc au intrat în vigoare în anii 2019, respectiv 2025. Legea promulgată în data de 6 iunie 2025 stabilește că sărbătoarea va fi marcată și internațional, prin evenimente culturale și de diplomație publică organizate de reprezentanțele diplomatice ale României.
Această zi este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care ne propunem promovarea țării noastre ca destinație turistică. Această sărbătoare este pentru noi, românii, un prilej de a ne aduna împreună, un prilej de afirmare a identității. Gastronomia fiecărui popor este o parte importantă a culturii sale.
Ospitalier din fire, poporului nostru îi face plăcere să ofere cu mare bucurie tot ce are mai de preț. Producătorii de produse tradiționale și vin din România, fac cunoscut bunul nume al țării noastre, cu grijă, onoare și demnitate. Gastronomia românească merită descoperită! Orașul Lipova și județul Arad sunt destinații turistice accesibile pentru locuitorii din Szeged și împrejurimi.
Vinul românesc continuă să cucerească, prin calitățile sale, noi piețe de desfacere în străinătate și își întărește încrederea vechilor parteneri. Cu toții trebuie să încurajăm consumul educat și responsabil de vin într-o comunitate dornică de calitate îmbinată armonios cu cunoaștere, pasiune, dar și responsabilitate.
Aș dori să mulțumesc partenerilor care astăzi au făcut posibil acest eveniment la Seghedin: gazdei noastre, Lucian Doroiman, care demonstrează că există loc pentru investitori români în Ungaria, precum și Primăriei orașului Lipova, din județul Arad, pentru programul artistic ce va îmbogăți acest eveniment, dar mai ales pentru prezența producătorilor locali care ne vor prezenta gastronomía și vinurile locale. Județul Arad are un potențial turistic remarcabil, unde calitatea umană covârșește așteptările. Astăzi cunoaștem oamenii și ceea are Lipova de oferit. În alte ocazii, au fost aici pentru a susține manifestări, prietenii din Ineu, Pecica și alte localități.
Mulțumesc tuturor prietenilor din județul Arad, din România, dar și tuturor invitaților, pentru prezență, apreciere, suport și încurajări!
La mulți ani tuturor, de Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc!”