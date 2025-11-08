Deputatul Mircea Govor: ,,𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐫𝐭𝐚̆ 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐒𝐟𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐀𝐫𝐡𝐚𝐧𝐠𝐡𝐞𝐥𝐢 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐬̦𝐢 𝐆𝐚𝐯𝐫𝐢𝐢𝐥!”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, cu ocazia Sărbătorii Arhanghelilor Mihail și Gavril, transmite tuturor un sincer ,,La mulți ani!”.

,,𝘾𝙪𝙧𝙖𝙟𝙪𝙡 𝙡𝙪𝙞 𝙈𝙞𝙝𝙖𝙞𝙡 𝙨̦𝙞 𝙞̂𝙣𝙩̦𝙚𝙡𝙚𝙥𝙘𝙞𝙪𝙣𝙚𝙖 𝙡𝙪𝙞 𝙂𝙖𝙫𝙧𝙞𝙞𝙡 𝙣𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙢𝙞𝙣𝙩𝙚𝙨𝙘 𝙖𝙨𝙩𝙖̆𝙯𝙞 𝙘𝙖̆ 𝙚𝙘𝙝𝙞𝙡𝙞𝙗𝙧𝙪𝙡 𝙨𝙚 𝙘𝙖̂𝙨̦𝙩𝙞𝙜𝙖̆ 𝙥𝙧𝙞𝙣 𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙣𝙩̦𝙖̆, 𝙡𝙪𝙢𝙞𝙣𝙖̆ 𝙨̦𝙞 𝙗𝙪𝙣𝙖̆𝙩𝙖𝙩𝙚.

Sărbătoarea Arhanghelilor este un prilej de reflecție și recunoștință – o zi în care ne amintim că puterea adevărată izvorăște din curaj, dreptate și inimă curată.

Este clipa în care ne realiniem cu valorile care dau sens vieții: credință, echilibru și iubire.

𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐫𝐭𝐚̆ 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐒𝐟𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐀𝐫𝐡𝐚𝐧𝐠𝐡𝐞𝐥𝐢 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐬̦𝐢 𝐆𝐚𝐯𝐫𝐢𝐢𝐥!

Fie ca această zi să aducă 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚̆, 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐞 𝐬̦𝐢 𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐟𝐥𝐞𝐭𝐞𝐚𝐬𝐜𝐚̆ în fiecare casă.”