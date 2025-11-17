ACCIDENT. Vârstnică lovită pe zebră. A ajuns la spital

La data de 14 noiembrie a.c., în jurul orei 12.28, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, despre producerea unui eveniment rutier, pe strada Caișilor, din municipiul Satu Mare.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un bărbat de 29 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat o femeie de 78 de ani, din municipiul Satu Mare, care s-ar fi angajat în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a femeii, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.