Ostoirea fuduliei

Cele două grupe din play-off/out s-au comportat diferit în această a șaptea etapă. Dacă în grupa campionat meciurile au fost ascuțite, cu rezultate tranșante dar la un singur gol diferență, nerisipindu-se nici un punct din cele nouă puse în joc, la grupa retrogradare s-au întâmplat nu mai puțin de patru meciuri încheiate la egalitate din cele cinci disputate. Per total, prin cele 11 goluri înscrise, gazdele au ieșit în câștig, fiind învingătoare în trei din cele patru jocuri decise. Oaspeții au avut și ei nouă goluri în această etapă.

În grupa campionat cele trei victorii le-au obținut tocmai ocupantele podiumului, mărind astfel decalajul dintre ele și codașe ceea ce face ca în lupta pentru titlu să fie doar ele implicate. Deoarece Piteștiul nu a obținut dreptul de a juca în Europa a rămas ca doar Dinamo și Rapid să-și dispute poziția a patra (sau chiar a cincea dacă Piteștiul obține trei victorii în ultimele trei etape), cea care le duce la barajul cu reprezentanta grupei retrogradare: „U” - Argeș 1-0 până într-un final; Craiova - Dinamo 2-1 meritat; Rapid - CFR 1-2 că nu le-a venit mintea la cap giuleștenilor.



Faptul că au fost atâtea meciuri egale a dus la un fel de statu quo în grupa retrogradare, beneficiara etapei fiind echipa din Țara Secuilor, care și-a depus astfel serios candidatura la prezența în barajul pentru visuri europene. Asta pentru a-i depăși pe botoșeneni, UTA și Oțelul neavând astfel de pretenții. FCSB-ul este greu de crezut că va rata acest baraj. În ceea ce privește evadarea din zona minată nu s-a schimbat nimic la prima vedere, dar faptul că s-au împuținat etapele (doar două au mai rămas) face ca Farul și Petrolul să lupte pentru evitarea barajului, iar Slobozia și Sibiul să încerce să evite retrogradrea directă. Dacă în primul caz Galațiul este arbitrul disputei în cel de-al doilea FCSB-ul are un cuvânt de spus, asta pentru că oțelarii și bucureștenii întâlnesc protagonistele aflate în luptă. Miercurea Ciuc - FCSB 1-0 cam nemeritat; Oțelul - Metaloglobus 2-2 puțin surprinzător; Farul - Botoșani 1-1 fără bucuroși; Petrolul - UTA 1-1 cu nori păcurării; Slobozia - Sibiu cu păcurari înnourați.



Etapa care vine ar putea fi determinantă în ceea ce privește locurile trei și patru dacă echipele din Cluj nu-și câștigă meciurile, ambele jucând acasă. De remarcat că jocul rezultatelor ar putea determina campioana înainte cu două etape de sfârșitul campionatului. Mai jos, cu excepția meciului de la Clinceni, favorite sunt gazdele.



CFR - Craiova (vineri, ora 21) Debiul etapei. Musai trebe să câștige ardelenii. Asta ca să nu conjugăm verbele cu perfectul simplu tot anul viitor;



„U” - Rapid (sâmbătă, ora 21) Meci de mare tensiune. Șepcile roșii pot pierde titlul, iar giuleștenii pot uita de o vară europeană. Un meci egal ar fi ca de un leu sămânță pentru fiecare din ele;



Dinamo - Pitești (duminică, ora 19) Dacă nu-și bagă michiduță coada ar trebui să fie un meci fără probleme pe Arcul de Triumf;



Arad - Miercurea Ciuc (vineri, ora 18) Nu este doar meciul de deschidere al etapei ci și cel mai tare joc din partea superioară a play-out-ului; Secuii par să fie mai motivați decât jucătorii formației de pe malul Mureșului;



FCSB - Slobozia (luni, ora 21) Meciul de închidere al etapei ar putea fi și biletul de voie pe care să-l semneze Becali pentru ialomițeni;



Botoșani - Ploiești (duminică, ora 16) Obiective diferite pentru cele două echipe. Gazdele pentru emancipare, oaspeți pentru ușurare;



Galați - Constanța (sâmbătă, ora 18) Galațiul nu poate lupta decât pentru ostoirea fuduliei, în schimb marinarii ar putea scăpa de griji;



Metaloglobus - Sibiu (luni, ora 18) Cenușăreasa etapei. În timp ce ardelenii se roagă de FCSB să-și apere șansele corect, ei trebuie să aplice și pentru victorie în fața unei echipe nepăsătoare, tocmai de aceea periculoasă.



Opriți războaiele!