La Carei a avut loc joi conferința de presă dedicată Întâlnirii Regionale a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru zona de nord-vest, eveniment care a reunit reprezentanți ai presei, culturii și educației din mai multe județe.

În cadrul conferinței coordonate de vicepreședintele UZPR, filiala Satu Mare, Valeriu Ioan, au luat cuvântul personalități importante din domeniul jurnalismului și al culturii. Printre aceștia s-au numărat Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, și Emil Stanciu, vicepreședinte al UZPR, care au vorbit despre rolul presei profesioniste în societatea actuală și despre importanța consolidării comunității jurnalistice la nivel regional.

Din partea administrației locale a participat Szasz Lorand, reprezentant al Primăriei Municipiului Carei, care a transmis un mesaj de susținere pentru organizatorii evenimentului și pentru activitatea jurnaliștilor.

Au intervenit, de asemenea, Nicolae Moldovan, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Carei, precum și lectorul universitar Radu Mureșan, președintele juriului Festivalului Județean de Coruri și Muzică Instrumentală pentru Elevi de Gimnaziu și Liceu „Claudia Popdan”, ediția a IV-a. Aceștia au evidențiat legătura strânsă dintre educație, cultură și mass-media, precum și importanța promovării tinerelor talente.

Teodora Marin, director al Editurii UZPR, a prezentat activitatea editorială a uniunii și proiectele dedicate promovării culturii scrise și a jurnalismului de calitate.

În încheiere, a luat cuvântul Marian Nencescu, care a subliniat importanța dialogului profesional și a colaborării dintre jurnaliștii din regiune.