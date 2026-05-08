Locale 08.05.2026 08:17
Ziua Mondială a Crucii Roșii, marcată și la Satu Mare printr-un mesaj al administrației locale

Primăria Municipiului Satu Mare a transmis un mesaj de apreciere cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, adresat membrilor Crucii Roșii – Filiala Satu Mare, pentru implicarea constantă în sprijinul comunității.

Reprezentanții administrației locale au evidențiat colaborarea dintre instituții și rolul important pe care voluntarii și membrii Crucii Roșii îl au în activitățile dedicate educației, siguranței și sprijinului acordat persoanelor aflate în nevoie.

„Cu prilejul Zilei Mondiale a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii, transmitem tuturor membrilor Crucii Roșii – Filiala Satu Mare aprecierea noastră și cele mai bune gânduri. Multă putere în îndeplinirea obiectivelor și să avem o colaborare la fel de valoroasă, întemeiată pe principiile comune: educația, siguranța și binele întregii comunități”, se arată în mesajul transmis de Primăria Satu Mare.

Mesajul a fost publicat și în limba maghiară, administrația locală subliniind importanța solidarității și a cooperării în sprijinul comunității sătmărene.

Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii este marcată anual pe 8 mai și aduce în prim-plan activitatea voluntarilor și a organizațiilor umanitare din întreaga lume.

