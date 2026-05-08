Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare anunță cu bucurie rezultatul onorant obținut de eleva Burdea Alesia, din clasa a VIII-a, la etapa națională a Olimpiadei Naționale „Lectura ca Abilitate de Viață”, desfășurată la Bacău, în perioada 4–7 mai 2026.





Prin talent, sensibilitate și o maturitate intelectuală remarcabilă, Alesia a reușit să se evidențieze într-o competiție de înalt nivel, dedicată elevilor care transformă lectura într-un exercițiu autentic de gândire, emoție și înțelegere a lumii. Rezultatul obținut reflectă pasiunea sa pentru lectură, seriozitatea cu care s-a pregătit și perseverența dovedită pe parcursul întregii competiții.





Alesia este o elevă conștiincioasă, echilibrată și profund implicată în propria formare, iar această performanță confirmă nu doar valoarea sa intelectuală, ci și frumusețea unui caracter construit prin muncă, disciplină și dorința continuă de autodepășire. Prin răspunsurile sale sensibile și originale, prin capacitatea de analiză și expresivitatea ideilor, ea a demonstrat că lectura poate deveni un adevărat spațiu al reflecției și al dezvoltării personale.





În spatele acestui rezultat se află multe ore de studiu, perseverență și dedicare, precum și sprijinul atent oferit de doamna profesoară de limba și literatura română Andreescu Anca Teodora, care a îndrumat-o cu profesionalism și încredere.





O felicităm din suflet pe Alesia pentru această performanță care onorează comunitatea școlii noastre și îi dorim să își păstreze mereu aceeași pasiune pentru cunoaștere, sensibilitatea și bucuria de a descoperi lumea prin lectură.

Felicitări elevei și doamnei profesoare!

Mult succes în contulinuare!