



Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare organizează în data de 12 mai 2026 o nouă ediție a evenimentului „Ziua Porților Deschise”, dedicată elevilor care doresc să descopere atmosfera și oferta educațională a unuia dintre cele mai apreciate licee din județ.

Activitățile vor începe de la ora 09:00, la sediul instituției, iar participanții vor avea ocazia să viziteze liceul, să participe la activități interactive și să discute atât cu elevii, cât și cu profesorii colegiului.

Reprezentanții CNME îi invită pe viitorii liceeni să descopere spiritul comunității școlare și experiențele care definesc viața de elev în cadrul colegiului.

„Te așteptăm să descoperi un loc în care pasiunea pentru educație, prieteniile și experiențele frumoase se întâlnesc în fiecare zi”, au transmis organizatorii.

Evenimentul își propune să ofere elevilor de gimnaziu și părinților o imagine cât mai clară asupra mediului educațional, a activităților desfășurate în cadrul colegiului și a oportunităților oferite de instituție.

Sub mesajul „Vă așteptăm cu drag!”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” își deschide porțile pentru toți cei interesați să cunoască mai îndeaproape comunitatea CNME.