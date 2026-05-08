Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare își deschide porțile pentru viitorii elevi și pentru toți cei interesați să descopere oferta educațională a instituției. Evenimentul „Ziua Porților Deschise” va avea loc în data de 12 mai 2026, în intervalul orar 10:00–14:00.

Reprezentanții colegiului îi invită pe elevii de gimnaziu, părinți și profesori să viziteze una dintre cele mai apreciate unități de învățământ din județ și să descopere mediul educațional, activitățile și oportunitățile oferite de școală.

Sub mesajul „Vino să descoperi viitorul tău într-o comunitate care te inspiră!”, organizatorii pun accent pe educația de calitate, profesorii dedicați și tradiția performanței – valori care definesc Colegiul Național „Ioan Slavici”.

Participanții vor avea ocazia să viziteze sălile de clasă și laboratoarele, să interacționeze cu profesorii și elevii colegiului, dar și să afle mai multe despre profilurile și activitățile extracurriculare disponibile.

Evenimentul se va desfășura la sediul Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere atmosfera și comunitatea școlii, sub sloganul „Alege excelența. Alege Slavici!”.