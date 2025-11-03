ACCIDENTE. Trei evenimente rutiere în doar două zile la Satu Mare: trei persoane rănite și investigații în derulare

Polițiștii au intervenit pe strada Fabricii, Aleea Proiectantului și Varianta de Ocolire — toate cele trei accidente au avut loc în mai puțin de 36 de ore

Sfârșitul de săptămână a adus mai multe evenimente rutiere pe raza municipiului și județului Satu Mare. În doar două zile, între 1 și 2 noiembrie, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la trei accidente care s-au soldat cu rănirea a trei persoane. Toți conducătorii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Accident pe strada Fabricii: mașină proiectată într-un copac

La data de 1 noiembrie, în jurul orei 11:18, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Fabricii din municipiul Satu Mare.

Potrivit verificărilor efectuate, un bărbat de 53 de ani, din localitatea Ardud Vii, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției de mers, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un copac.

În urma impactului, conducătorul auto și o femeie de 62 de ani, pasageră în autoturism, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Biciclist rănit pe Aleea Proiectantului

O zi mai târziu, pe 2 noiembrie, la ora 12:18, polițiștii au fost solicitați din nou prin apel 112, de această dată pentru un accident produs pe Aleea Proiectantului din municipiul Satu Mare.

Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 63 de ani, care se deplasa cu bicicleta pe trotuar, a pătruns pe partea carosabilă fără să se asigure și a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, din Satu Mare.

Biciclistul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.

Motociclist căzut pe Varianta de Ocolire DN19H

Tot în cursul zilei de 2 noiembrie, la ora 09:45, polițiștii au fost sesizați cu privire la un accident produs pe Varianta de Ocolire a municipiului Satu Mare (DN19H).

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, din Bogdand, în timp ce conducea un motociclu, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autoturism aflat în fața sa. Pentru a evita impactul, acesta a frânat brusc, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

Motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat, și în acest caz, rezultat negativ.

Semne de întrebare

Deși toate cele trei evenimente s-au soldat doar cu răniri ușoare, frecvența lor ridicată în interval scurt de timp ridică semne de întrebare cu privire la atenția în trafic și respectarea regulilor de circulație.

Poliția rutieră reamintește conducătorilor auto, motocicliștilor și bicicliștilor importanța vigilenței, a respectării distanței de siguranță și a adaptării vitezei la condițiile de drum pentru evitarea evenimentelor nefericite.