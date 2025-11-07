Acțiune desfășurată de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român

La data de 7 noiembrie a.c., în intervalul orar 09.00-13.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune pe raza municipiului Satu Mare, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră, de a combate accidentele rutiere și pentru verificarea legalității transportului de persoane în regim taxi.

Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost legitimate 49 de persoane și verificate 49 de autoturisme.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 de lei, fiind reținute 9 certificate de înmatriculare pentru modificarea sistemului de evacuare, noxe emise peste limita admisă și defecțiuni periculoase la caroserie.