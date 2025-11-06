ADMINISTRAȚIE Mii de permise și înmatriculări eliberate de SPCRPCIV Satu Mare în luna octombrie

Activitate intensă la ghișeele Serviciului de Permise și Înmatriculări: peste 4.500 de documente emise într-o lună

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Satu Mare și-a prezentat raportul de activitate pentru luna octombrie 2025, evidențiind un volum ridicat de servicii oferite cetățenilor.

Mii de acte eliberate

Pe parcursul lunii, au fost emise 1.335 de permise de conducere, atât noi, cât și preschimbate.

În ceea ce privește înmatriculările auto, au fost eliberate 2.544 de certificate de înmatriculare, dintre care 1.041 de înscrieri și 1.246 de transcrieri.

Totodată, s-au efectuat 730 radieri din circulație și 675 de autorizări provizorii pentru circulație.

Examinări pentru obținerea permisului de conducere

În cadrul sesiunilor de examinare, 1.078 de candidați au susținut proba teoretică, iar 597 de persoane au fost examinate la proba practică.

Dintre aceștia, 421 de candidați au promovat proba teoretică (rata de promovabilitate de 39,05%), iar 419 candidați au fost declarați admiși la proba practică, ceea ce înseamnă o rată de succes de 70,18%.

Acces online la servicii și programări

SPCRPCIV Satu Mare reamintește cetățenilor că informațiile detaliate privind operațiunile specifice serviciului pot fi consultate pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

De asemenea, programările online pentru accesul la ghișeele SPCRPCIV Satu Mare se pot face direct la adresa:

👉 https://dgpci.mai.gov.ro/drpciv-booking/activities/30.

Programul complet de lucru al serviciului este disponibil pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Satu Mare:

👉 https://sm.prefectura.mai.gov.ro/.