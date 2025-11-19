ALERTĂ!!! Val de viroze în Satu Mare: peste o mie de îmbolnăviri într-o săptămână, în timp ce COVID-19 se prăbușește

DSP Satu Mare raportează o creștere accentuată a infecțiilor respiratorii în intervalul 10–16 noiembrie 2025, dar confirmă un declin constant al cazurilor de COVID-19

Județul Satu Mare traversează una dintre cele mai intense perioade ale sezonului rece, cu un număr foarte ridicat de îmbolnăviri cauzate de viroze, pneumonii și gripă. Potrivit raportului transmis de Direcția de Sănătate Publică (DSP) pentru intervalul 10–16 noiembrie 2025, peste o mie de persoane au fost diagnosticate cu infecții respiratorii acute într-o singură săptămână. În contrast, numărul cazurilor de COVID-19 continuă să scadă accentuat, menținând un trend descendent constant din ultimele luni.

Peste 1.100 de cazuri în doar șapte zile

În perioada analizată, medicii sătmăreni au raportat 1.158 de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS), pneumonii și gripă. De la începutul sezonului, 11.202 persoane din grupele cu risc au fost vaccinate împotriva gripei, vaccinurile fiind administrate pe baza prescripțiilor medicilor de familie.

Cum arată distribuția îmbolnăvirilor pe vârste

Epidemiologii evidențiază diferențe semnificative între grupele de vârstă în ceea ce privește tipurile de infecții respiratorii.

Copii mici și preșcolari

Sub 1 an: 73 de IACRS, 10 pneumonii, 4 cazuri de gripă.

Grupa 2–4 ani: 106 IACRS, 13 pneumonii, 6 cazuri de gripă.

Elevi și adolescenți

Grupa 5–14 ani: 203 IACRS, 28 de pneumonii, 8 cazuri de gripă.

Adulți activi, cei mai afectați

Grupa 15–49 ani: 234 IACRS – cea mai mare incidență din județ –, 36 de pneumonii și 14 cazuri de gripă.

Vârstnicii, cei mai vulnerabili la complicații

Persoanele între 50 și 64 ani: 84 IACRS, 60 pneumonii, 11 cazuri gripă.

Peste 65 ani: 175 IACRS, 83 pneumonii – cea mai mare incidență –, 10 cazuri gripă.

Astfel, adulții între 15 și 49 de ani sunt cei mai afectați de viroze și gripă, în timp ce vârstnicii peste 65 de ani prezintă cel mai ridicat număr de pneumonii.

COVID-19 scade puternic: doar 3 cazuri într-o săptămână

Dacă virozele sezonului rece pun presiune pe sistemul medical, situația COVID-19 este una dintre cele mai stabile din ultimul an. În intervalul 10–16 noiembrie au fost confirmate doar 3 cazuri de infectare, un minim istoric pentru sezon.

Declinul este clar: de la 75 de cazuri la sfârșitul lunii septembrie, numărul a coborât treptat la 43, 24, 13, 8, apoi 4 cazuri la începutul lui noiembrie, ajungând acum la doar trei. Evoluția confirmă o circulație virală tot mai redusă.

Satu Mare traversează o perioadă cu o incidență ridicată a virozelor de sezon, afectând în special copii, adulți activi și vârstnici. În timp ce infecțiile respiratorii cresc, COVID-19 își continuă declinul semnificativ. Autoritățile sanitare rămân în alertă și recomandă populației să respecte măsurile de prevenție pentru a limita răspândirea îmbolnăvirilor în următoarele săptămâni.

Recomandările autorităților pentru limitarea îmbolnăvirilor

1. În spitale

Limitarea vizitelor, triaj epidemiologic zilnic, purtarea echipamentelor de protecție, refacerea stocurilor de antivirale și izolarea personalului simptomatic sunt măsuri prioritare.

2. La locul de muncă

Angajatorilor li se recomandă evitarea aglomerării, aerisirea periodică, triaj zilnic și încurajarea vaccinării antigripale.

3. În școli și grădinițe

Se impun aerisirea încăperilor, triaj observațional, informarea părinților privind simptomele și sprijinirea campaniilor de vaccinare pentru copiii cu afecțiuni cronice.

4. În comunitate

DSP recomandă consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, purtarea măștii de către persoanele bolnave, respectarea igienei respiratorii, evitarea aglomerației și continuarea vaccinării, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.