ANALIZĂ. Controale, plăți și investiții: Satu Mare se pregătește pentru iarnă

Colegiul Prefectural Satu Mare a evaluat activitatea APIA și planurile pentru infrastructura energetică a județului

Instituția Prefectului a găzduit miercuri ședința lunară a Colegiului Prefectural, convocată de prefectul Altfatter Tamás, având pe ordinea de zi prezentarea unei sinteze detaliate a activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Satu Mare și a stadiului implementării intervențiilor, eco-schemelor și măsurilor de sprijin prevăzute în Planul Național Strategic 2023–2027. De asemenea, în cadrul punctului „Diverse” s-a discutat despre măsurile necesare pentru asigurarea alimentării populației cu energie electrică și gaze naturale în sezonul rece la nivelul județului Satu Mare.

Activitatea APIA Satu Mare și evoluția intervențiilor

APIA Satu Mare, structurată pe un Centru Județean și șase centre locale, funcționează cu un efectiv de 79 de funcționari publici și gestionează scheme de sprijin finanțate din FEGA, FEADR și Bugetul Național. Pentru Campaniile 2024 și 2025 se constată o stabilitate a suprafețelor gestionate, totalizând 236.099 hectare în 2025, față de 235.983 hectare în 2024, distribuite pe 16.887 de cereri unice.

Intervențiile pe suprafață includ sprijinul de bază pentru venit, sprijinul redistributiv complementar și eco-scheme care promovează practici benefice pentru mediu, precum cele pentru teren arabil și înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole și viticole.

În sectorul zootehnic sunt aplicate scheme de sprijin cuplat pentru vaci de lapte, carne vită și ovine/caprine, alături de Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT).

Analiza cuantumurilor arată o majorare a valorii unitare pentru cele mai importante plăți directe din FEGA în 2025: sprijinul de bază pentru venit crește de la 56,28 euro/ha la 73,00 euro/ha, iar sprijinul redistributiv ajunge la 98,80 euro/ha.

Control satelitar și nivelul plăților autorizate

În ceea ce privește activitatea de control, APIA Satu Mare utilizează atât controlul clasic pe teren, cât și Sistemul de Monitorizare a Suprafețelor (AMS/CbM), o procedură modernă bazată pe date satelitare, aplicabilă tuturor cererilor de ajutor bazate pe suprafață.

Campania de control pentru anul 2025 a monitorizat 16.641 de fermieri și a rezultat un număr final de 3.301 parcele cu neconformități. Sancțiunile sunt aplicate strict conform reglementărilor, vizând nerespectarea condițiilor de eligibilitate sau diferențele semnificative între suprafețele declarate și cele determinate, cazurile de forță majoră fiind exceptate.

Situația totală a plăților autorizate indică un efort susținut de implementare, cu o sumă autorizată de 23.583.745 euro în 2025 până la data prezentării, sumă ce cuprinde alocări semnificative din FEGA, FEADR și Bugetul Național.

Investițiile DEER pentru siguranța alimentării cu energie electrică

Raportul privind planul de investiții al Distribuției Energiei Electrice România (DEER) – Sucursala Satu Mare, prezentat în fața Colegiului Prefectural, subliniază angajamentul instituției pentru modernizarea și creșterea siguranței rețelei de distribuție. Planul acoperă perioada 2024–2027 și include atât măsuri deja implementate, cât și proiecte aflate în derulare.

Programul de investiții pe 2024 a cuprins lucrări de îmbunătățire a stabilității rețelei de medie tensiune prin tratarea neutrului de 20 kV în Stațiile Carpați și SM1. A fost demarată implementarea Sistemului de Măsurare Inteligentă în localitățile Odoreu, Păulești și Socond, iar suplimentar au fost realizate lucrări de extindere și creștere a capacității rețelei electrice de distribuție în mai multe zone ale județului.

Pentru anul 2025 sunt planificate extinderi ale rețelei în Negrești Oaș, Păulești și Satu Mare, lucrări de întărire menite să îmbunătățească nivelul de tensiune în zone precum Socond, Medieșu Aurit și Bixad, precum și modernizarea grupurilor de tratare a neutrului în Stațiile Carei Unio și Turț. Pentru perioada 2026–2027, prioritățile vizează modernizarea Stației Carpați, înlocuirea izolației și trecerea rețelelor de la 6 kV la 20 kV, intervenții esențiale pentru creșterea calității și continuității alimentării cu energie.

Situația alimentării cu gaze naturale în județ

Raportul Delgaz Grid Sucursala Satu Mare oferă o sinteză a situației alimentării populației cu gaze naturale. Rețeaua deservește 66.017 consumatori, dintre care 48.697 în mediul urban, majoritatea fiind încadrați în categoria mică. Au fost înregistrate 1.713 deconectări ale consumatorilor rău-platnici și 1.409 reconectări, cu un cost standard de 232 de lei.

În domeniul investițiilor, Delgaz Grid a raportat realizarea a 596 de branșamente și 41 de extinderi de rețea. Lucrările de modernizare au vizat zonele Bârsău, Lazuri, Satele UAT Tășnad și UAT Păulești, precum și stațiile de reglementare și măsurare din Satu Mare și Carei, totalizând 40 km de rețea modernizată.

La finalul raportului, a fost subliniată importanța respectării normelor de siguranță, fiind adresată o recomandare administratorilor de asociații de locatari să inițieze verificările periodice ale instalațiilor de gaze din spațiile comune exclusiv prin operatori autorizați ANRE, în scopul prevenirii oricăror riscuri.