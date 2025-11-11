ANGAJĂRI 157 de locuri de muncă disponibile în județul Satu Mare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță oferte pentru toate nivelurile de studii – de la muncitori necalificați până la ingineri și specialiști

Conform datelor furnizate de agenții economici din județ, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare are în evidență 157 de locuri de muncă vacante, disponibile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Ofertele se adresează tuturor categoriilor de studii – superioare, liceale, postliceale, profesionale sau generale.

Locuri pentru absolvenți de studii superioare

Pentru persoanele cu studii superioare, sunt disponibile 10 posturi în domenii tehnice și administrative. Printre acestea se numără:

inginer construcții civile, industriale și agricole

inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

proiectant inginer mecanic

subinginer agronom

manager aprovizionare

Posturi pentru absolvenți de liceu și școală postliceală

Cei cu studii liceale sau postliceale au la dispoziție 27 de locuri de muncă, în domenii variate precum servicii, comerț și transport. Printre ocupațiile oferite se regăsesc:

agent de securitate, agent de vânzări, asistent medical radiologie, barman, bucătar, casier, conducător auto transport rutier de mărfuri, electrician exploatare rețele electrice, lucrător comercial, mecanic auto, ospătar, stivuitorist, tinichigiu carosier, vopsitor auto.

Oferte pentru persoane cu studii gimnaziale

Cele mai numeroase oferte – 61 de locuri de muncă – sunt destinate persoanelor cu studii gimnaziale. Domeniile sunt diverse, de la construcții și servicii la industrie și transporturi. Printre posturi se regăsesc:

agent de securitate, ajutor bucătar, conducător auto, dulgher, electrician, femeie de serviciu, fierar betonist, lăcătuș mecanic, lucrător bucătărie, mecanic auto, muncitor necalificat, operator în producție, spălător vehicule, tapițer, ucenic, zidar-tencuitor.

Oportunități și pentru persoane fără studii

Pentru persoanele cu școală generală incompletă sau fără studii, AJOFM Satu Mare are în evidență 3 locuri vacante, pentru posturile de manipulant mărfuri și muncitor necalificat.

Posturi disponibile pentru absolvenți de școală profesională

Un număr de 56 de locuri de muncă sunt disponibile pentru cei cu școală profesională, în meserii cerute pe piața muncii locale:

casier, confecționer-asamblor articole textile, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, gestionar, operator la mașini-unelte cu comandă numerică, operator mase plastice, reglor mașini-unelte, strungar universal, sudor, tâmplar universal.

Persoanele interesate pot obține mai multe informații și detalii despre condițiile de angajare, direct la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare sau consultând site-ul oficial al instituției.