ANTIDROG. Traficant de ‘cristal’ prins în flagrant la Medieșu Aurit

Un bărbat de 46 de ani, reținut de DIICOT Satu Mare pentru trafic de droguri de mare risc

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au prins în flagrant delict un bărbat de 46 de ani, suspectat de trafic de droguri de mare risc. Acesta a fost depistat în localitatea Medieșu Aurit, în timp ce ar fi transportat și deținut, în scopul comercializării, aproximativ 155 de grame de 3-CMC, substanță cunoscută generic sub denumirea de „cristal”.

Flagrantul, organizat în urma unei anchete extinse

Potrivit anchetatorilor, operațiunea din 9 noiembrie 2025 a venit după o perioadă de documentare temeinică a activității infracționale a suspectului.

Din materialul probator reiese că, în luna iunie 2024, bărbatul ar fi procurat, deținut și oferit gratuit mai multe doze din același tip de drog, care au fost ulterior indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

După reținerea din 9 noiembrie, procurorii DIICOT Satu Mare au dispus reținerea bărbatului pentru trafic de droguri de mare risc, iar în data de 10 noiembrie 2025, Tribunalul Satu Mare a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare.

Prezumția de nevinovăție

Reprezentanții DIICOT reamintesc faptul că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.