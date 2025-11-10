Automarfar cu încălțăminte uzată, oprit la frontieră

Poliţiştii de frontieră sătmăreni au descoperit într-un automarfar oprit la control, o importantă cantitate de încălțăminte uzată. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului Satu Mare, chemați la fața locului, au oprit transportul care urma să ajungă în municipiul Baia Mare.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, care desfășurau activități specifice pe comunicația Petea – Satu Mare, au oprit pentru control, în data de 08 noiembrie a.c., în jurul orei 15.30, un automarfar înmatriculat în țara noastră. Mijlocul de transport era condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în județul Maramureș.

În automarfar, la controlul efectuat de către oamenii legii, a fost găsită cantitatea de 4.500 kilograme încălțăminte uzată, care urma să ajungă, conform documentelor de însoțire a mărfii, la o societate comercială din municipiul Baia Mare. La fața locului, polițiștii de frontieră au solicitat prezența reprezentanților Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului din Satu Mare. Aceștia din urmă au stabilit că bunurile respective nu pot fi transportate pe teritoriul României, întrucât marfa nu a fost supusă operațiunii de curățare.

Drept urmare, polițiștii de frontieră sătmăreni nu au permis conducătorului auto continuarea călătoriei cu automarfarul încărcat cu produsele respective pe teritoriul țării noastre.