Bărbat, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 4 noiembrie a.c, în jurul orelor 01.25, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Principală, în localitatea Apa, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 30 de ani, din județul Maramureș.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.