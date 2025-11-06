Bărbat, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 5 noiembrie a.c., în jurul orei 19.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe Drumul Județean 193C, din localitatea Viile Satu Mare, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 37 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.