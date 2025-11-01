Casă de piatră! Viceprimarul Raul Băbțan a oficiat cununia profesorului său de atletism, Horea Macarie

Sâmbătă 1 noiembrie 2025, , viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a avut onoarea de a oficia cununia profesorului și antrenorului său de atletism, Horea Macarie, alături de soția acestuia, Maria.

În mesajul publicat ulterior pe pagina personală de facebook , Băbțan a povestit că sub îndrumarea profesorului Macarie a învățat rigoarea, respectul pentru muncă și perseverența. „Împreună am urcat pe podium la campionatele naționale și am trăit bucuria medaliilor muncite cu suflet, kilometru cu kilometru, zi de zi”, a scris viceprimarul.

Evenimentul a fost pentru Raul Băbțan un prilej de a retrăi emoția recunoștinței față de oamenii care pun bazele dezvoltării personale și a valorilor, subliniind că celor formați prin sport și disciplină le revine datoria de a duce mai departe aceste principii în comunitate.

„Îi doresc lui Horea și Mariei o viață plină de liniște, încredere și doar bine”, a adăugat Raul Băbțan.

Cununia a fost un moment emoționant, care a reunit amintiri din cariera sportivă a viceprimarului și aprecierea față de mentorii care contribuie la formarea tinerei generații.

Horea Macarie este antrenor de atletism la CS Satu Mare și directorul Liceului Unio- Traian Vuia Satu Mare.

Casă de piatră și din partea GNV!