CETĂȚENIE TUROS LORAND: Aproape 800 de sătmăreni au solicitat cetățenia maghiară în 2025

Senatorul UDMR de Satu Mare anunță faptul că următoarea zi consulară în municipiul Satu Mare va avea loc pe 4 decembrie, iar depunerea cererilor continuă la birourile Fundației Eurotrans

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a anunțat că în acest an aproape 800 de persoane din județ au solicitat cetățenia maghiară. Următoarea zi consulară programată pentru 4 decembrie în municipiul Satu Mare le va oferi cetățenilor interesați posibilitatea de a depune cererile și de a primi informații suplimentare.

Depunerea cererilor continuă

Procesul de depunere a cererilor se desfășoară neîntrerupt la birourile Fundației Eurotrans, situate la sediul UDMR din Satu Mare. Potrivit senatorului Turos Lorand, tot mai mulți oameni profită de această oportunitate în fiecare zi, semnalând interesul constant al comunității pentru obținerea cetățeniei maghiare.

Drepturi și obligații pentru cetățenii cu dublă cetățenie

Este important de menționat că cetățenii români cu dublă cetățenie maghiaro-română pot participa la alegerile din Ungaria. Pentru a face acest lucru, este necesară înscrierea prealabilă, care se poate realiza:

Online: https://regisztracio.ro/

În persoană: la birourile Fundației Eurotrans din Satu Mare

Următoarea zi consulară

Ziua consulară din 4 decembrie va fi o oportunitate importantă pentru sătmărenii care doresc să își finalizeze procedura sau să obțină informații suplimentare despre cetățenia maghiară și drepturile aferente. Autoritățile recomandă programarea din timp și respectarea tuturor procedurilor indicate pentru a evita aglomerația.