COMUNITATE Cristina Tămășan-Ilieș, aproape de sătmăreni prin dialog și implicare

Viceprimarul municipiului Satu Mare a participat la o nouă rundă de audiențe, ascultând și sprijinind cetățenii în soluționarea problemelor locale

Audiențele organizate periodic de Primăria municipiului Satu Mare reprezintă un instrument esențial de comunicare directă între administrația locală și cetățeni. Astăzi, sătmărenii înscriși în audiențe au discutat cu viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, care a oferit îndrumare și sprijin pentru soluționarea problemelor ce țin de competența administrației publice.

Dialog, empatie și soluții pentru comunitate

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat importanța acestor întâlniri care aduc în prim-plan nu doar situații administrative, ci și povești de viață, emoții și dorința comună de a construi o comunitate mai echilibrată:

„𝐅𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐢̂𝐧𝐭𝐚̂𝐥𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐮 𝐬𝐚̆𝐭𝐦𝐚̆𝐫𝐞𝐧𝐢𝐢 𝐚𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐬̦𝐭𝐢, 𝐞𝐦𝐨𝐭̦𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐝𝐨𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐚 𝐝𝐞 𝐚 𝐠𝐚̆𝐬𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭̦𝐢𝐢.

Am stat de vorbă cu persoane diferite, cu nevoi și provocări diferite. Am ascultat fiecare situație în parte și am căutat soluții care să aducă speranță și stabilitate acolo unde este nevoie. Mă bucur de fiecare dată când reușim, prin dialog și implicare, să găsim răspunsuri concrete pentru oameni. Fiecare pas înainte, oricât de mic, contează atunci când este făcut din grijă și responsabilitate.”

Astfel de întâlniri consolidează încrederea între cetățeni și administrația locală, printr-un dialog constant bazat pe empatie și cooperare.

Cum se pot înscrie cetățenii în audiențe

Sătmărenii care doresc să participe la audiențele Primăriei pot depune o solicitare la Serviciul Informare și Relații Publice – camera 5, sau se pot înscrie online, accesând portalul oficial:

👉 https://portal.primariasm.ro/category/55

Prin implicarea directă a viceprimarului Cristina Tămășan-Ilieș, Primăria municipiului Satu Mare reafirmă importanța unei administrații deschise și atente la nevoile oamenilor — una care ascultă, consiliază și acționează în sprijinul comunității.