Conducător auto, cercetat pentru comiterea a trei infracțiuni la regimul rutier

La data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 21.45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe Drumul Județean 195, în localitatea Medieșu Aurit, au efectuat semnale de oprire unui autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 56 de ani, din localitatea Medieșu Aurit.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

De asemenea, conducătorul auto ar fi prezentat polițiștilor un permis de conducere, pentru care există suspiciunea că ar fi un document fals.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.