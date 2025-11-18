Conducător auto, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 17 noiembrie a.c, în jurul orelor 23.50, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Alecu Russo, din municipiul Satu Mare, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 41 de ani, din oraș Ardud.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.