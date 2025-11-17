DEBANDADĂ. Trafic scăpat de sub control: sute de sătmăreni sancționați într-un weekend plin de nereguli

Haos pe drumurile sătmărene: polițiștii au împărțit sute de amenzi într-un ritm record

În intervalul 14–16 noiembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat o amplă serie de acțiuni pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere. În numai trei zile, aceștia au aplicat peste 630 de sancțiuni contravenționale, totalizând amenzi de aproape 200.000 de lei, au reținut permise, au ridicat certificate de înmatriculare și au întocmit mai multe dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației.

Peste 130 de sancțiuni pentru ordine publică

În cadrul activităților de prevenire a faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 130 de sancțiuni contravenționale, însumând amenzi de peste 50.000 de lei. Acțiunile au avut ca scop descurajarea comportamentelor care tulbură ordinea și liniștea publică.

Controale rutiere: peste 500 de amenzi și permise reținute

Echipajele rutiere au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului, aplicând peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 140.000 de lei.

Totodată, polițiștii au dispus:

15 măsuri de suspendare a dreptului de a conduce ,

23 de certificate de înmatriculare reținute.

Șofer reținut pentru conducere sub influența alcoolului

Pe 15 noiembrie, în jurul orei 20:50, polițiștii din Tășnad au oprit un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, rezultatele indicând valori alarmante:

3,00 g/l alcool pur în sânge ,

2,85 g/l la a doua probă.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Conducea fără permis pe un drum județean din Oaș

Tot pe 15 noiembrie, în jurul orei 18:15, polițiștii Secției Rurale Gherța Mică au oprit un autoturism pe DJ 109L, în Călinești-Oaș. Șoferul, un bărbat de 34 de ani, nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

Moped condus fără permis, neînmatriculat și sub influența alcoolului

În aceeași zi, la ora 23:35, polițiștii din Gherța Mică au oprit un moped condus de un bărbat de 31 de ani. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta:

nu deținea permis de conducere ,

știpeleaua nu era înmatriculată sau înregistrată ,

avea 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat ,

și a refuzat prelevarea de probe biologice.

Bărbatul este cercetat pentru trei infracțiuni:

conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat, refuz de prelevare a mostrelor biologice.

Precizare legală:

Persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.