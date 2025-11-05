DESCINDERI. Elevii chiulangii, scoși din localuri polițiști și jandarmi!

Aproape 35 de tineri prinși în timpul orelor, în localuri și zone comerciale din Satu Mare

Polițiștii și jandarmii sătmăreni au descins, pe 4 noiembrie, în mai multe zone din municipiul Satu Mare frecventate de elevi, pentru a pune capăt comportamentelor de risc și absenteismului școlar.

Operațiunea, desfășurată în sistem integrat de către Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare, a vizat în special localurile și spațiile comerciale aflate în apropierea liceelor.

14 localuri verificate, 34 de elevi identificați

În doar câteva ore, echipele mixte au verificat 14 unități de alimentație publică din zona centrală și din proximitatea școlilor.

Rezultatul: 34 de elevi din 9 licee și o școală gimnazială au fost prinși absentând de la cursuri în timpul programului școlar.

Aceștia au fost verificați în bazele de date, iar unitățile de învățământ vor fi informate de Biroul Siguranța Școlară pentru luarea măsurilor disciplinare.

Siguranță, nu doar prezență

Scopul acțiunii nu este doar sancționarea elevilor, ci prevenirea unor situații mai grave – consum de alcool, droguri sau implicarea în fapte de natură penală.

Polițiștii și jandarmii transmit un mesaj clar:

„Vom fi prezenți constant în jurul școlilor și în locurile unde elevii tind să se adune în timpul orelor. Siguranța lor este prioritatea noastră.”

Acțiuni periodice pentru protejarea elevilor

Astfel de controale vor continua în mod sistematic, în zona unităților de învățământ și a spațiilor publice frecventate de tineri.

Prin colaborarea strânsă între poliție și jandarmerie, autoritățile urmăresc creșterea gradului de siguranță, prevenirea abandonului școlar și responsabilizarea elevilor.