DEZVOLTARE Homoroade: modernizare și tradiție sub conducerea primarului Ardelean Simion

Proiecte majore pentru infrastructură, coeziune comunitară și calitatea vieții cetățenilor

Sub conducerea primarului Ing. Ardelean Simion, comuna Homoroade își consolidează statutul de localitate în plină dezvoltare, cu direcții clare spre modernizare și sporirea calității vieții locuitorilor. Prin proiecte bine gândite și finanțări externe, administrația locală demonstrează o viziune coerentă și implicare concretă în bunăstarea comunității.

Sprijin pentru comunitatea religioasă

Unul dintre punctele forte ale mandatului actual este susținerea comunității religioase. Administrația locală finanțează construcția a patru capele, un demers important pentru păstrarea tradițiilor și întărirea coeziunii spirituale. Această inițiativă reflectă respectul administrației pentru valorile culturale și religioase care definesc identitatea comunei.

Extinderea rețelei de gaze – modernizare și confort

Totodată, administrația a obținut finanțare parțială pentru extinderea rețelei de gaze, proiect major ce sprijină modernizarea comunei și creșterea confortului pentru locuitori. Într-o perioadă în care eficiența energetică și accesul la utilități sunt esențiale, această inițiativă reprezintă un pas semnificativ către un trai mai bun.

Rețeaua de canalizare – un proiect strategic pentru infrastructură

Un alt proiect de anvergură este rețeaua de canalizare. Documentațiile necesare au fost deja depuse, iar finanțarea este solicitată prin două ministere: Ministerul Dezvoltării, pentru realizarea construcției, și Ministerul Mediului, pentru extinderea rețelei. Eforturile primăriei Homoroade de a atrage fonduri multiple demonstrează o administrație activă și bine pregătită, adaptată la realitățile naționale privind resursele limitate.

Mesajul primarului

„Homoroade se dezvoltă, iar eforturile noastre sunt dedicate condițiilor de trai pentru fiecare locuitor al comunei. Vom continua să muncim pentru atragerea de fonduri și pentru finalizarea proiectelor începute, astfel comuna noastră să devină un loc mai modern și mai prosper”, a declarat primarul Ing. Ardelean Simion.

Progres și echilibru între tradiție și modernitate

Prin aceste investiții și demersuri administrative, primarul comunei Homoroade confirmă angajamentul ferm pentru progresul local și modernizarea infrastructurii, păstrând totodată echilibrul între inovație și tradiție.

Homoroade nu este doar o comună în dezvoltare — este o comunitate care privește spre viitor, condusă de o administrație care lucrează zi de zi, cu seriozitate și responsabilitate, pentru binele cetățenilor.