DEZVOLTARE Investiții importante în rețelele de apă și canalizare din Baba Novac

Lucrările coordonate de Primăria Orașului Ardud avansează într-un ritm susținut, vizând modernizarea infrastructurii de utilități publice

Primăria Orașului Ardud, condusă de primarul Ovidiu Duma, anunță continuarea lucrărilor la rețelele de apă și canalizare din localitatea Baba Novac. Proiectul face parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii edilitare, menit să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții locuitorilor din zonă.

Lucrări în desfășurare la stația de epurare

În această perioadă, echipele de lucru desfășoară operațiuni complexe la stația de epurare, o investiție de importanță majoră pentru întreaga comunitate. Aceasta va contribui la asigurarea unui sistem de canalizare eficient și ecologic, aliniat normelor actuale de mediu și sănătate publică.

Reparații, ajustări și testări tehnice

În paralel cu execuția lucrărilor principale, se efectuează reparații și ajustări la rețelele existente, în zonele unde a fost necesară intervenția pentru optimizarea funcționării sistemului. Totodată, se realizează probe tehnice menite să verifice siguranța și eficiența întregii infrastructuri.

Un pas important spre servicii publice moderne

„Finalizarea acestor lucrări va însemna un pas important către un serviciu modern și sigur de apă și canalizare, în beneficiul locuitorilor din Baba Novac”, a declarat Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud.

Prin aceste investiții, administrația locală își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea durabilă a comunității și creșterea standardului de confort urban în toate localitățile aparținătoare.