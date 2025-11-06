Din inimă pentru inimi » Jandarmii sătmăreni, o zi sub semnul solidarității: au donat sânge și au oferit o masă caldă persoanelor fără adăpost

Gesturi care încălzesc suflete: jandarmii sătmăreni au oferit o masă caldă beneficiarilor Adăpostului de Noapte din Satu Mare, într-o acțiune desfășurată sub semnul empatiei și al solidarității.
După ce au participat la o donare de sânge, aceștia și-au continuat ziua cu o misiune la fel de importantă – să aducă o rază de bucurie celor aflați în nevoie.
Cu zâmbete, vorbe bune și energie pozitivă, jandarmii au pus umărul la pregătirea și servirea mesei: fasole ostășească cu ciolan, gătită chiar de ei, completată de deserturi dulci – foietaje cu gem – pregătite de jandarmerițele din unitate.
Prin acest demers, Jandarmeria Satu Mare transmite un mesaj puternic: uniforma nu înseamnă doar ordine și disciplină, ci și omenie, respect și solidaritate.
Mesajul Jandarmeriei Satu Mare
„Din inimă pentru inimi. O altfel de misiune!
Căci misiunea noastră nu se oprește la ordine și siguranță. Ea continuă cu respect, empatie și fapte care unesc comunitatea.”