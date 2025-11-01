Doctorul în istorie Bogdan Ilieș, invitat special la conferința „Arhitectura vernaculară din spațiul carpatic” de la Satu Mare

Sătmărenii pasionați de patrimoniu, istorie și arhitectură sunt invitați marți, 5 noiembrie, de la ora 14:00, la Casa Meșteșugarilor (sala mare, str. Ștefan cel Mare nr. 18), unde va avea loc o nouă ediție a conferinței „Arhitectura vernaculară din spațiul carpatic”.

Evenimentul îl are ca invitat pe dr. Bogdan Ilieș, istoric și specialist în conservarea patrimoniului vernacular din județul Sălaj, care va susține prezentarea intitulată:

🗒 „Documentarea patrimoniului vernacular la începutul secolului XX: Călătoriile lui Gábor și László Szinte (1912–1913)”.

Doctor în istorie și vicepreședinte al Asociației ARHAIC, Bogdan Ilieș este și coordonator al proiectului „Ambulanța pentru Monumente Sălaj”, prin intermediul căruia desfășoară acțiuni de conservare a bisericilor de lemn și a altor elemente de patrimoniu vernacular. Activitatea sa îmbină cercetarea științifică riguroasă cu aplicarea practică a metodelor moderne de restaurare, contribuind la protejarea valorilor arhitecturale tradiționale.

Conferința își propune să creeze un dialog interdisciplinar între specialiști din domenii precum arhitectura, istoria, arheologia, etnografia și studiile culturale, aducând împreună profesioniști din sectorul public și cel privat al patrimoniului construit.

📍 Intrarea este liberă.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului internațional „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region” – cod HUSKROUA/23/S/2.2/013 (#EtnCultSim).

🕓 Data: 5 noiembrie 2025, ora 14:00

📍 Locul: Casa Meșteșugarilor, sala mare, str. Ștefan cel Mare nr. 18, Satu Mare

🎟 Acces gratuit