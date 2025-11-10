Dublă lansare de carte la Biblioteca Județeană Satu Mare

Biblioteca Județeană Satu Mare găzduiește joi, 13 noiembrie, cu începere de la ora 16:00, un dublu eveniment editorial ce va aduce în atenția publicului sătmărean cărțile a două autoare elvețiene și anume Larisa A. Seklitova și Ludmila L. Strelnikova, cu lucrările „Viața secretă a Învățătorilor Cerești. Contact cu Inteligența Cosmică Superioară” și „Fenomenul sufletului sau cum să atingi perfectiunea”. Evenimentul este organizat și prezentat de către d-na Dorina–Mirela Pietrar, agent literar, în colaborare cu Editura Kogaion și se va derula în Sala mare de conferințe, situată la etajul I.

Volumul „Viața secretă a Învățătorilor Cerești” a apărut recent la Editura Kogaion, în traducerea Matildei Anghel și face parte din Seria „Dincolo de limitele necunoscutului”. După cum ne informează Dorina–Mirela Pietrar, „Cartea de față dezvăluie modul secret în care Învățătorii Cerești îl dirijează pe om, prezentând participarea Lor la procesul de naștere a copilului și transferul energetic dintre Învățător și discipol. Se vorbește pentru prima dată despre energia spiritualizării, despre Universurile spirituale și transformările lor, despre tainele și structura holografică a Lumii, despre secretele computerului și despre cauzele apariției virușilor informatici”.

Volumul „Fenomenul sufletului sau cum să atingi perfectiunea”, a apărut în anul 2023, sub auspiciile aceleiași edituri, în Seria „Magia perfectiunii”, în traducerea Tatianei Bologan. Cartea „răspunde la multe dintre întrebările pe care le pune omul, în special care este sensul vieții atunci când o trăiește fără scop, în ce constă sensul pozitiv si negativ al dezvoltării și evoluției personale și care sunt metodele de luptă pe care le folosesc Ierarhia Negativă si Ierarhia Pozitivă ale universului pentru a cuceri sufletele. Cititorul va afla despre esența diferențelor dintre tipurile de suflete, de ce omul nu are acces la memoria trecutului, cum funcționează programul de autoînvățare, precum și informații despre situațiile fără ieșire din viață și despre modul în care funcționează matricile legilor, conceptelor și timpului în stuctura subtilă a omului”, mărturisește organizatoarea evenimentului și îi invită pe toți sătmărenii care manifestă interes pentru filozofie și ezoterism să se alăture acestui demers.