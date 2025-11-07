Eveniment dedicat memoriei Episcopului Iuliu Hossu, vestitorul Marii Uniri, la Negrești Oaș

Un eveniment deosebit, dedicat personalității și memoriei Episcopului Iuliu Hossu, vestitorul Marii Uniri, va avea loc joi, 14 noiembrie 2025, de la ora 17:00, la Muzeul Țării Oașului, situat pe strada Victoriei nr. 140 din Negrești-Oaș.

La manifestare vor participa personalități din mediul academic, ecleziastic și cultural, printre care:

Preasfințitul Părinte Vasile Bizău , Episcop greco-catolic de Maramureș,

Aurelia Fedorca , primar al orașului Negrești-Oaș,

Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta , decan al Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca,

Mihai Andrei Mocan , muzeograf la Muzeul Județean Satu Mare,

Pr. Iacob Feier, protopop al Țării Oașului.

Evenimentul include și o expoziție foto-documentară, curatoriată de drd. Denisa Săveanu-Cărăian, muzeograf la Muzeul Județean Satu Mare, precum și lansarea unei cărți semnate de prof. dr. Ovidiu Mihai Hotca.

Moderatorul conferinței va fi Anca Natalia Rusu, manager al Muzeului Țării Oașului.

Prin această inițiativă, organizatorii — Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș, în parteneriat cu Episcopia Greco-Catolică de Maramureș și Muzeul Țării Oașului — își propun să aducă în atenția publicului figura marcantă a episcopului Iuliu Hossu, simbol al unității naționale și al credinței.