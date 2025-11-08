EVENIMENT. Dezvelirea plăcii comemorative în memoria profesorului Ioan Boț și inaugurarea amfiteatrului de matematică la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare

Un eveniment dedicat memoriei și valorilor educației, care a reunit generații de elevi, profesori și personalități ale vieții academice

Vineri, 7 noiembrie 2025, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, a avut loc un eveniment de înaltă ținută culturală și academică – dezvelirea plăcii comemorative dedicate profesorului și fostului director Ioan Boț (1939–2017) și inaugurarea amfiteatrului de matematică al colegiului, un spațiu modernizat prin contribuția foștilor absolvenți, profesorilor și partenerilor comunității academice sătmărene.

Evenimentul a fost organizat de Colegiul National “Mihai Eminescu” și Societatea de Ştiinte Matematice din România, Filiala Satu Mare.

Manifestarea a fost deschisă prin alocuțiunile prof. dr. Natalia Boloș, director al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, și prof. dr. Petru Braica, președinte al Filialei Satu Mare a Societății de Științe Matematice din România.

Prof. dr. Braica Petru a vorbit despre importanța păstrării vie a memoriei profesorilor de excepție și despre rolul educației matematice în formarea tinerilor, directorul școlii evocând personalitatea profesorului Ioan Boț ca model de profesionalism, modestie și devotament.

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Național al României, interpretat de toți participanții, alături de eleva Maia Simuțiu, din clasa a XI-a B.

A urmat apoi un moment de reculegere în memoria profesorului Ioan Boț, urmat de o serie de alocuțiuni emoționante care au conturat portretul complex al dascălului, omului și mentorului.

Evocările au fost susținute de:

Prof. Ioan Pop, director al Colegiului în perioada 2005–2016, coleg, prieten cu domnul profesor Ioan Boţ;

Prof. univ. dr. Adrian Petruşel, rector al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, absolvent al colegiului si elev al profesorului Ioan Boţ;

Prof. univ. dr. Radu Boț, decan al Facultății de Matematică din Viena și fiul profesorului Ioan Boț;

Prof. Nicoleta Cherecheș, director adjunct al colegiului, cea care a moderat întreaga ceremonie solemnă și a realizat prezentarea biograficā a personalității profesorului Ioan Boț.

Te Deum-ul de sfințire a plăcii comemorative a fost oficiat de preacucernicii părinți:

Pr. Gabriel Gorgan, protopop ortodox al Protopopiatului Satu Mare,

Pr. Eduard Felician Fischer, protopop greco-catolic al Protopopiatului Greco-Catolic Satu Mare,

Pr. prof. Radu Pop, cadru didactic la catedra de religie și inspector de specialitate la ISJ Satu Mare și

Pr. dr. Vasile Onea, profesor de religie.

Momentul religios a adus o notă de profundă emoție și reculegere, unind comunitatea școlii în rugăciune ecumenica și recunoștință.

Actul solemn al dezvelirii plăcii comemorative a fost realizat de:

Prof. dr. Natalia Boloş, director al Colegiului; Informatician Cornel Oprea, inițiator al proiectului,

Prof. dr. Petru Braica, președintele Filialei SSMR Satu Mare,

Prof. Horea Jurge, profesor de matematică și organizator al evenimentului;

Eleva Marisa Turdeanu; președinta Consiliului Elevilor, clasa a IX-a A.

Gestul a reprezentat un moment de mare încărcătură simbolică, marcând recunoașterea publică a moștenirii profesionale și morale a profesorului Ioan Boț.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de prestigiu:

Prof. univ. dr. Adrian Petrusel, rector al Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,

Prof. univ. dr. Radu Boț, decan al Facultății de Matematică, Universitatea din Viena;

Prof. Ioan Pop, fost director al colegiului Eminescu, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare,

Romeo Pop, subprefect al Instituției Prefectului Județului Satu Mare,

Mariana Geta Sălăgean, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare; Adriana Boroș, inspector școlar pentru specialitatea matematică la ISJ Satu Mare,

Adelin Ghiarfaş, director al Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare;

Zamfir Danciu, director al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu,

Daniela Bălu, director al Muzeului Județean Satu Mare,

Daniela Culic, director al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, Satu Mare; Daliana Tou, director al Bibliotecii Județene Satu Mare, Marta Cordea, Viorel Câmpean, cercetatori si istorici sătmăreni, Voicu Sichet, președintele Asociației culturale Tempora si mulți, mulți alti invitați de prestigiu, a căror prezența au onorat activitatea noastră.

De asemenea, au participat numeroși absolvenți ai colegiului, în majoritate personalități ale culturii și științei contemporane, profesori, părinți, elevi și reprezentanți ai principalelor instituții și ai comunității sătmărene.

Evenimentul a fost moderat de:

prof. Nicoleta Cherecheș, director adjunct al colegiului,

Prof. Horea Jurge, profesor de matematică,

Cei doi au coordonat întregul program festiv, în calitate de organizatori principali ai manifestării, alături de profesorii catedrei de matematică a colegiului.

Evenimentul dedicat memoriei profesorului Ioan Boț a reunit sub același ideal de recunoștință și continuitate întreaga comunitate eminesciană – profesori, elevi, absolvenți, părinți, reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului academic universitar.

Fiecare intervenție a vorbitorilor a conturat portretul unui om de școală desăvârșit, un profesor de o rigoare intelectuală exemplară, un director vizionar și un spirit generos care a format, prin pasiunea sa pentru matematică și educație, generații întregi de tineri.

Reamenajarea amfiteatrului de matematică și amplasarea plăcii comemorative reprezintă nu doar un act de omagiu, ci și o promisiune: aceea de a duce mai departe tradiția excelenței matematice în educație și de a transforma școala într-un spațiu al performanței și al respectului față de valorile autentice.

În cuvintele de încheiere, prof.Nicoleta Cherecheș, directorul adjunct al colegiului, a mulțumit tuturor celor implicați în organizare – foști și actuali profesori, absolvenți, elevi și instituții partenere – subliniind că „fiecare generație are datoria morală de a-și onora înaintașii, pentru că numai prin memoria lor putem construi viitorul”.

De asemenea, profesorii Horea Jurge și Petru Braica, au accentuat prin intervențiile si aplicațiile demonstrative, utilizarea unor softuri didactice, dimensiunea simbolică a acestui moment: „Matematica nu este doar o știință a rațiunii, ci și un limbaj al continuității, al exactității și al demnității – valori pe care profesorul Ioan Boț le-a întruchipat în întreaga sa viață”.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de emoție, recunoștință și solidaritate academică, participanții depunând flori la placa comemorativă și vizitând noul amfiteatru de matematică – spațiu care, de acum înainte, va purta amintirea profesorului și va inspira generațiile viitoare de elevi.

Prin organizarea acestei ceremonii, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare confirmă încă o dată statutul său de instituție de referință a educației sătmărene, loc al valorilor, al performanței și al respectului pentru tradiție.

În numele comunității școlare eminesciene, organizatorii evenimentului transmit recunoștință tuturor colaboratorilor, sponsorilor proiectului de renovare a amfiteatrului, invitaților și partenerilor instituționali care au făcut posibil acest moment de înaltă ținută culturală și academică.