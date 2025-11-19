EXCELENŢĂ. Sătmăreanul Luca Mureșan, printre laureații Galei Lumina 2025

Evenimentul desfășurat la Opera Națională București a premiat peste 300 de elevi și absolvenți cu rezultate remarcabile în educație, știință, cultură și implicare socială

Prima ediție a Galei Lumina a reunit, la Opera Națională București, peste 300 de elevi și absolvenți care au excelat în educație, sport, cultură și proiecte de responsabilitate socială. Printre laureați s-a aflat și sătmăreanul Luca Mureșan, elev al Liceului de Informatică București (ICHB), recunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale la olimpiadele de științe.

Performanțe remarcabile la olimpiade internaționale

Luca Mureșan se numără printre elevii de elită ai României, fiind premiat pentru rezultatele excepționale din competițiile internaționale de matematică, informatică, fizică și alte discipline de excelență.

În total, elevii ICHB au obținut anul acesta 107 medalii internaționale:

39 de aur

34 de argint

31 de bronz

3 mențiuni

Printre aceștia se află și elevi originari din Satu Mare, care, asemenea lui Luca, contribuie la plasarea României în topul educației mondiale.

Recunoaștere și pentru proiectele de implicare socială

Gala a premiat nu doar performanța academică, ci și proiectele cu impact în comunitate. Echipe precum MATE X, LIMITLESS și Quantum Robotics au fost apreciate pentru activitățile lor de suport în perioada pandemiei, demonstrând că excelența înseamnă și responsabilitate socială.

RomSpace – un posibil moment istoric pentru România

Unul dintre cele mai impresionante momente ale serii a fost recunoașterea echipei RomSpace de la ICHB. Elevii au construit un satelit testat cu succes de SpaceX, proiect care ar putea duce la lansarea primului satelit românesc realizat de o echipă de elevi. Distincția a fost primită cu aplauze la scenă deschisă.

Premii pentru absolvenți deveniți profesioniști de top

Gala Lumina 2025 i-a onorat și pe foștii elevi ai colegiului, acum studenți sau profesioniști în domenii de vârf. Printre aceștia s-a numărat inventatorul Cornel Amariei, creatorul dispozitivului pentru nevăzători Lumen, recunoscut pe plan internațional pentru inovațiile sale.

O încheiere dedicată artei și inspirației

Seara s-a încheiat cu momente artistice prezentate de elevii Școlilor Lumina, completând o gală dedicată performanței, inspirației și viitorului creat de tinerii excepționali ai României.