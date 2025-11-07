FOTO. Social Democrații sătmăreni prezenți la Congresul Extraordinar al PSD – „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”

Astăzi, delegația Organizației Județene PSD Satu Mare, în frunte cu președintele Mircea Govor, deputat în Parlamentul României, a participat la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, un moment esențial pentru consolidarea direcției și a viziunii partidului nostru.

La conducerea Partidului Social Democrat a fost ales Sorin Mihai Grindeanu, împreună cu echipa, prin adoptarea moțiunii „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!” , un mandat ferm asumat pentru unitate, responsabilitate și stabilitate politică.

Noua echipă de conducere a Partidului Social Democrat este formată din:

🌹 𝐒𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐚𝐧𝐮 – președinte

🌹 𝐁𝐨𝐠𝐝𝐚𝐧-𝐆𝐫𝐮𝐢𝐚 𝐈𝐯𝐚𝐧, 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬 𝐎𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐜𝐮, 𝐈𝐨𝐧𝐮𝐭̦-𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐜𝐡𝐞𝐚𝐧𝐮, 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐥𝐢𝐮 𝐒̦𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 – prim-vicepreședinți

🌹 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐥𝐮𝐭̦𝐚̆, 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐬̦ 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐚, 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐂𝐚̂𝐫𝐜𝐢𝐮, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐤-𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐢𝐚𝐜, 𝐌𝐢𝐡𝐧𝐞𝐚-𝐂𝐨𝐬𝐦𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐢𝐮, 𝐕𝐚𝐬𝐢𝐥𝐞 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐢̂𝐧𝐜𝐮, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢 𝐃𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐬𝐜𝐡𝐢, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬-𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐮 𝐃𝐮𝐧𝐜𝐚, 𝐃𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐨𝐫𝐨𝐯𝐢𝐜𝐢, 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐚, 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧-𝐈𝐨𝐧𝐮𝐭̦ 𝐆𝐚̂𝐝𝐞𝐚, 𝐀𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧-𝐆𝐢𝐠𝐢 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬𝐜𝐮, 𝐃𝐮𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢𝐭̦𝐚 𝐆𝐥𝐢𝐠𝐚, 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐨-𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐮, 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐚-𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐥𝐜𝐞𝐚, 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐮 𝐍𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫, 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐑𝐚̆𝐝𝐮𝐥𝐞𝐬𝐜𝐮, 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐞 𝐒̦𝐨𝐥𝐝𝐚𝐧, 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚-𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐓𝐮𝐬̦𝐚, 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥-𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫 𝐙𝐞𝐭𝐞𝐚 – vicepreședinți

🌹 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐮 𝐌𝐚𝐧𝐝𝐚 – secretar general

Prin această echipă solidă și echilibrată, Partidul Social Democrat pornește un nou capitol în construcția politică a României, cu o viziune clară asupra viitorului și cu responsabilitatea unei guvernări orientate spre oameni, dezvoltare și echitate socială.