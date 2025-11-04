FOTOGALERIE. ACCIDENT MORTAL. Polițiștii au aflat cine este VINOVAT

La data de 4 noiembrie a.c., la ora 07:18, polițiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Comunal 21, între localitățile Lipău și Sâi.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un bărbat de 41 de ani, din localitatea Lipău, în timp ce conducea un autoturism, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o curbă la dreapta, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, răsturnându-se în afara părții carosabile.

Din nefericire, în urma impactului, conducătorul auto a decedat.

De asemenea a rezultat vătămarea corporală a unui bărbat de 39 de ani și a unui tânăr de 18 ani, ambii din localitatea Lipău, pasageri în autoturism, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.