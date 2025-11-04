FOTOGALERIE. ACCIDENT MORTAL în județ. O persoană a DECEDAT. Alte două în strare foarte GRAVĂ

Marți dimineața, în jurul orei 8.00, echipajele de intervenție ale Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Lipău, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.

La fața locului intervine un echipaj de stingere, modulul de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și echipajul SMURD TIM.

În urma evenimentului, au fost identificate trei victime:

* o persoană de aproximativ 42 de ani, care, din nefericire, a fost declarată decedată la fața locului;

* o persoană de 36 de ani și o alta de 18 ani, ambele prezentând multiple traumatisme.

Cele două victime rănite sunt evaluate medical și vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe pentru îngrijiri suplimentare.

Echipajele de intervenție acționează pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor.