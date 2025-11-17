Handbal junioare: Două ”calde” și una ”rece” pentru echipele de la CSM Olimpia Satu Mare

Finalul de săptămână a adus rezultate mixte pentru cele trei echipe de junioare ale CSM Olimpia Satu Mare, care au înregistrat două victorii importante și o înfrângere la limită în competițiile naționale de handbal.

Junioarele I: Victorie tensionată la Zalău și locul 4 la finalul turului

Echipa de junioare I a încheiat turul sezonului regulat cu un succes prețios, obținut în deplasare, 33–32, pe terenul ultimei clasate din Seria E, CSS Zalău. Deși sătmărencele au început mai modest, la 2–3 au preluat conducerea și au reușit să se distanțeze considerabil, ajungând la 20–14 în minutul 32.

Zălăuancele au revenit spectaculos și au egalat la 26–26, însă elevele antrenorului Ciprian Mărieș au gestionat mai bine finalul dramatic și au obținut a doua victorie a sezonului.

CSM Olimpia încheie astfel turul pe locul 4, cu șanse reale de a urca în clasament odată cu reluarea returului, programat pe 14 februarie. Atunci, sătmărencele vor reveni la Zalău pentru derby-ul cu HC Valeria Motogna, echipă cu același număr de puncte, dar cu golaveraj superior.

Junioarele II: Primul succes al sezonului

La categoria junioarelor II, CSM Olimpia a spart gheața, reușind prima victorie din acest sezon. Formația pregătită tot de Ciprian Mărieș s-a impus categoric pe teren propriu împotriva ultimei clasate din Seria H, CSS 2 Baia Mare, scor 33–25.

Fetele sub 16 ani își păstrează astfel locul 8 în clasament, dar pot urca în etapa viitoare, programată pe 7 decembrie, când vor juca în deplasare la CS Marta Baia Mare, formație aflată pe poziția a 7-a, cu același număr de puncte.

Junioarele III: Eșec dureros după o revenire a oaspetelor

Junioarele III au fost singurele care nu au reușit să obțină puncte în etapa din weekend. Echipa formată din jucătoare provenite din Orașul Nou, Turulung și Satu Mare a fost învinsă la limită de echipa secundă a clubului KKS Cămin, cu 23–22.

Meciul a fost plin de răsturnări de situație. Olimpia a intrat la pauză în avantaj, 10–9, și a început excelent repriza a doua, ducând scorul la 18–13 în minutul 37. Oaspetele au întors însă partida printr-un run devastator, 10–2 în doar 11 minute, reușind să își adjudece victoria.

În urma eșecului, CSM Olimpia coboară pe locul 6 în Seria N, dar are șansa de a reveni în zona superioară a clasamentului pe 6 decembrie, când va primi vizita echipei CS AS Alexandru Csepreghi A, aflată pe locul 7.

Rezultate complete

JUNIOARE I – Seria E, Etapa 5

CSS Zalău – CSM Olimpia Satu Mare 32–33 (14–19)

Marcatoare CSM Olimpia: Ariana Alexandra Ionescu (11), Maria Daria Secu (9), Ștefania Maria Fabiana Peter (5), Patricia Sabina Cherekeș (5), Maria Fenesan (1), Roberta Bagaian (1), Daniela Trif (1).

JUNIOARE II – Seria H, Etapa 8

CSM Olimpia Satu Mare – CSS 2 Baia Mare 33–25 (20–9)

Marcatoare CSM Olimpia: Sonia Precup (7), Roberta Bagaian (7), Lavinia Andreicuț (7), Adina Elena Ciocotiș (3), Norina Alexandra Bombar (3), Teodora Crăciun (2), Bâlc Henrietta (2), Istvánfi Tímea Dalma (2).

JUNIOARE III – Seria N, Etapa 9

CSM Olimpia Satu Mare – KKS Cămin 2 22–23 (10–9)

Marcatoare CSM Olimpia: Bartha Szabina Beatrix (9), Elek Zsófia (5), Geng Boglárka (3), Selmenti Nikoletta (1), Szabó Edina (1), Oláh Alexandra (1), Veres Nóra (1), Büte Hilda (1).